Splendida notizia per il pubblico che segue da tanti anni Barbara D’Urso. Dopo lo stop temporaneo, dopo l’addio a Mediaset, è pronta a tornare in tv e ora si è scoperto pure dove va. La notizia è stata data in anteprima da una delle massime esperte di gossip e televisione, che ha pubblicato un’Instagram story nel tardo pomeriggio di lunedì 29 aprile.

I telespettatori attendevano con ansia questa comunicazione su Barbara D’Urso ed è puntualmente arrivata. Il suo ritorno in tv, anche se non aveva detto ufficialmente dove va ora, era stato in qualche modo annunciato dalla stessa conduttrice. Sul social network X aveva postato: “Coming soon“, quindi aveva subito fatto intendere che stesse per succedere qualcosa di interessante.

Barbara D’Urso e il ritorno in tv: “Ecco dove va ora”

Sono state tante le indiscrezione su Barbara D’Urso e il suo ritorno in tv, ma ora dopo aver escluso ovviamente che potesse approdare nuovamente a Mediaset, si è saputo dove va grazie all’influencer Deianira Marzano. Le prime conferme sono quindi arrivate in queste ore e ciò che manca è soltanto l’annuncio ufficiale della presentatrice e dell’azienda.

Deianira Marzano ha dunque scritto su Instagram: “Barbara D’Urso sta tornando e pare su canale Nove!“. Sarebbe ormai esclusa la possibilità che possa lavorare per la Rai, infatti sarebbe in procinto di firmare con Discovery e raggiungere i colleghi più amati dal pubblico, ovvero Fabio Fazio e il nuovo arrivato Amadeus, il quale comincerà a fornire il suo contributo dal prossimo autunno.

Presumibilmente Barbara D’Urso inizierebbe a lavorare anche lei a partire da settembre, ma tutto ovviamente è ancora da stabilire. Mistero sul programma che potrebbe condurre a Nove.