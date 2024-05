“Non me ne starò zitta #isola”. Così Vladimir Luxuria interviene dopo una serie di ingiurie fatte da Francesco Benigno, concorrente dell’Isola dei Famosi squalificato dopo aver avuto una lite con Artur. La squalifica è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma” e ancora che “le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento”.

La scorsa settimana Vladimir Luxuria ha mostrato le immagini della lite che ha portato alla squalifica del concorrente e in effetti molti telespettatori hanno cambiato idea. Se prima in tanti difendevano l’attore siciliano, dopo la diffusione del video hanno ritrattato attaccando Benigno, che in questi giorni non ha perso occasione di attaccare la conduttrice.

Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria interviene dopo gli attacchi di Francesco Benigno

In questi giorni Francesco Benigno si è lasciato andare a commenti decisamente volgari e transfobici nei confronti di Vladimir Luxuria. “Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due coglioni a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras, anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro guadagno ha deciso di andare lui sull’isola. Speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie”, ha scritto.

E ancora: “Medioevo noi? Nello spazio in cui tu chiami un uomo come se fosse una donna, ma sei fuori? Fallo tu se vuoi, a me che mi frega, ma non dire a me di fare come dici tu e occhio che non entra nel bagno dove va mia nipote che gli stacco il pisello”, ha scritto.

Attacchi volgari a cui Vladimir Luxuria ha risposto pubblicando uno dei commenti dell’attore e la frase: “Non me ne starà zitta”. “Vladimir Luxuria minaccia (giustamente) azioni legali verso quel cesso disagiato di Benigno. Spero lo lasci senza niente a quel deficente ratto schifoso”, si legge nel post di Twitter pubblicato da un account che ha ripreso il post di Vladimir Luxuria. I commenti al post della conduttrice dell‘Isola dei Famosi sono furiosi.

“Nel 2024 non si possono leggere certi commenti pieni di odio, maschilismo, omofobia, maleducazione e mancanza totale di empatia verso un altro essere umano. Spero solo che lo denuncerai nelle sedi appropriate. Se lo merita”, “Una bella querela, così inizia a usarlo per pagarti”, “Benigno dimostra con queste parole di essere un disagiato”, si legge. Ma c’è anche chi se la prende con chi promuove un certo tipo di programmi: “Questo accade perché i signori della televisione continuano a dar voce a questa gente anziché promuovere cultura come dovrebbero”.