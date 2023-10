Stefania Nobile a Belve, la risposta choc a Francesca Fagnani. Come molti ricorderanno la donna è stata condannata insieme alla mamma Wanna Marchi dal tribunale di Milano a nove anni e mezzo di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Dopo averli scontati si sono lamentate del “pregiudizio tipico italiano secondo cui se esci dal carcere sarai sempre un criminale”. Adesso comunque Stefania è una persona libera e a Belve ha dato letteralmente spettacolo.

Domani, martedì 10 ottobre, Rai 2 trasmetterà la puntata di Belve dedicata a Steania Nobile e dalle anticipazioni si capisce che sarà un appuntamento da non perdere. L’imprenditrice ha parlato sia di quanto le è successo a livello giudiziario sia della sua vita privata ripercorrendo fatti ed episodi importanti. Non sono mancati i momenti di tensione soprattutto quando Francesca Fagnani ha provato a metterla alle strette: la reazione della figlia di Wanna Marchi è stata da autentica… ‘belva’.

La risposta choc di Stefania Nobile a Francesca Fagnani

Stefania Nobile ha parlato anche del doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno di sua madre. Il motivo? Semplice, per soldi: “Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente”. Alla domanda di Francesca Fagnani: “Ma quindi era tutto proprio finto?” lei risponde: “Il matrimonio è vero, nello stato della Florida io sono sposata”. E quanto “vi hanno dato?”. “Cinquanta milioni di lire a testa”.

Ma il ‘bello’ arriva quando Stefania Nobile dice: “Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gi altri? Non sono cogl**ni?”. Francesca Fagnani la riprende: “Non entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio…”. E lei risponde: “Nemmeno da noi c’era la minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cog***na, se mette giù è furba. Basta con i disagiati”. L’intervistatrice la invita a cambiare registro e Stefania Nobile insiste: “Dico basta perché non erano disagiati!”.

La discussione va avanti: “C’era qualche ingenuo, ma la maggior parte delle persone erano persone fragili” dice la Fagnani e Stefania ribatte: “Non è che io devo provvedere all’ingenuità delle persone”. La compagna di Enrico Mentana riprende: “Voi avete giocato sulle fragilità. Eravate offensive nei confronti dei vostri telespettatori”. Stefania Nobile esplode: “Non dicevamo che facevano schifo, siamo realiste. Vogliamo dire che sono belli? Noi li mettevamo di fronte ad uno specchio”.

L’ultima battuta è sul processo: “A loro non interessava arrestare due che facevano questo lavoro, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso. Quindici novembre, ventiquattro gennaio arrestate. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così”.