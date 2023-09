Dopo il successo delle passate edizioni, è tornato il programma condotto da Francesca Fagnani, “Belve”. Cinque nuove puntate con interviste e ospiti disposti a raccontarsi senza filtri. Le prime “belve” della nuova stagione sono Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino. I tre sono stati intervistati da Francesca Fagnani e ovviamente hanno fatto molte rivelazioni scottanti della loro vita privata. All’interno del programma ci sarà anche uno spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, l’imitatore napoletano che, nei panni di una cartomante, riceverà in studio e farà le carte.

Il programma è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani e scritto con Costanza Melani, Ennio Meloni, Gabriele Paglino, Antonio Pascale. Come detto, nella prima puntata tre ospiti d’eccezione.

Arisa digerisce davanti a Francesca Fagnani

Stefano De Martino ha parlato della fine della relazione con Belen Rogriguez, la terza da quando i due sono convolati a nozze nel 2014. Fabrizio Corona ha parlato della sua vita sessuale ma anche del figlio Carlos, affetto da una psicosi transitoria acuta. Arisa ha parlato di quello che è successo dopo le sue dichiarazioni sulla premier Giorgia Meloni e la frattura dal mondo LGTB.

“Mi sono sentita non capita, come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate”. Francesca Fagnani le ha chiesto se ha ricucito con la comunità: “No, però devo dire che sono le persone ai vertici, non posso fare nomi… quello mi ha deluso tanto”, ha risposto la cantante. Durante l‘intervista Arisa è stata protagonista di un siparietto a dir poco ironico e spiazzante per la conduttrice che la stava intervistando.

Poi ancora la lite con Paola Iezzi e Madame sui social. “Io la amo“, ha detto della cantante e rapper italiana al secolo Francesca Calearo, mentre per quanto riguarda la seconda cantante ha detto: “Se tu sei tranquillo con te stesso… Mi rimprovero di non essermi chiarita meglio. […] Non abbiamo fatto pace, ma non c’è da farla. Io sono pulita, tranquilla e serena”. Mentre Arisa parlava, però, c’è stato un momento molto spiazzante. La cantante ha ‘digerito’ davanti alle telecamere e con molta nonchalance ha anche commentato con un: “Ruttino, scusate”. “Qual è stato il tuo momento più basso? Questo mentre ti rutto in faccia”, si legge su Twitter, dove molti utenti hanno commentato il siparietto.