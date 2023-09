Arisa conquista di nuovo la scena. La cantante continua a catturare l’attenzione dei suoi numerosissimi fan e decide di farlo con un’altra foto scattata di notte a Roma. Cosa c’è di strano? Apparentemente nulla, ma il risultato in questi casi sopraggiunge a sorpresa, rivelandosi sempre una conferma di ciò che si riesce a comunicare di se stessi. Arisa questo lo sa bene, come sa che i fan sono sempre pronti a sostenerla per ricordarle che se c’è qualcosa in cui credere, questa è la forza nelle proprie capacità e qualità. Il post è stato un vero successo e Arisa porta a casa un’altra cascata di cuori.

Le foto di Arisa a Roma conquistano la scena. La notte e le luci della Capitale: questo lo scenario che Arisa ha scelto di condividere con i propri fan, mostrandosi per le vie della città in compagnia di un gruppo di amici. Per la cantante non sarebbe la prima volta che accade, infatti solo poche settimane fa, lo scatto senza veli ha sicuramente fatto breccia nel cuore di molti. Inutile chiedere il motivo di tutto questo.

Leggi anche: “Cosa ho visto io…”. Arisa trema, l’ex Andrea spiattella fatti privati in piazza. Frecciatina choc dopo le foto di nudo





Le foto di Arisa a Roma conquistano la scena. Cambio look e il cuore dei fan batte forte per lei

A corredo dello scatto senza veli, Arisa ha scritto con toni ironici: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Solo intenzioni serie”. E a distanza di poco tempo, la cantante torna a ‘colpire’.

Nuova luce dentro i suoi occhi e anche un nuovo look: Arisa decide di mostrarlo con la serie di scatti ‘romani’ che vanno incontro all’approvazione di molti. Poi in didascalia la scritta “Ieri” con le emoticon di una casa e di un cuore rosso, prova del fatto che per motivi lavorativi Arisa ha lasciato la sua casa a Milano per volare dritta nella Capitale italiana.



I commenti dei fan non hanno fatto fatica a manifestarsi nel giro di poco tempo: “Sei bellissima”, “Semplicemente perfetta”, e ancora: “Stai benissimo con questo nuovo taglio di capelli“. Insomma, l’approvazione da parte dei fan non sembra mancare. Adesso spetterà solo ad Arisa dimostrare ancora una volta di essere una vera star.