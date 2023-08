Nei giorni scorsi Arisa ha fatto parlare si sé per aver pubblicato alcuni scatti come mamma l’ha fatta e un appello ai suoi fan. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”, le parole della cantante.

“Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo“, ha concluso nel post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Un messaggio e uno scatto che ha ricevuto tanti apprezzamenti e anche molti commenti divertiti da parte dei suoi numerosissimi fan, ma anche una dura replica da parte dell‘ex fidanzato Andrea De Carlo. “Lei lo cerca alfa, ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile?”, ha scritto l’ex dell’artista.

Arisa nuda, la cantante rischia: lamentele della Rai

“Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”, ha aggiunto ancora Andrea De Carlo scatenando la curiosità di tutti. Le foto di Arisa hanno sollevato un vero e proprio polverone e a quanto pare c’è qualcun altro poco contento della decisione di Arisa di mostrarsi come mamma l’ha fatta. Stiamo parlando della Rai, che qualche mese fa ha chiamato l’artista per prendere parte a The Voice Kids.

“La nudissima Arisa dopo aver salutato Amici, sbarcherà in giuria a The Voice Kids. Le sue immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché “bacchettoni” ma per una logica di contesto: tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici”, scrive il giornalista Giuseppe Candela.

“Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto. Non solo, le sue quotazioni nelle scorse settimane erano in crescita al punto da immaginare la sua presenza anche nella versione Senior prevista dopo Sanremo”. Per quanto riguarda la versione senior, dopo il probabile addio dei Ricchi e Poveri per impegni, il nome di Arisa sarebbe magicamente crollato e molto probabilmente l’artista non farà parte dei giudici del talent. “La Rai riuscirà a convincerli a restare? Se così non fosse si cercherebbe un sostituto e ora le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte…”, si legge ancora su Dagospia.