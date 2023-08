Arisa, la notizia fa il giro del web in pochi minuti. La celebre cantante italiana non corre certamente il rischio di passare inosservata. Nelle ultime ore si è mostrata completamente nuda. Le foto hot sono state pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, accompagnate da una proposta ben specifica dai toni ironici. Un messaggio e uno scatto che ha ricevuto tanti apprezzamenti e anche molti commenti divertiti da parte dei suoi numerosissimi fan. Ma al di là della velata ironia di Arisa, la replica allo scatto e alle parole è arrivata anche da parte di chi ha avuto modo di conoscerla intimamente. Stiamo parlando proprio del suo ex fidanzato.

Andrea Di Carlo replica duramente ad Arisa, ecco cosa è successo dopo lo scatto. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”.

Andrea Di Carlo replica ad Arisa dopo le foto di nudo: la frecciatina non passa inosservata

“Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo“, ha concluso Arisa nel messaggio a corredo dello scatto che la ritrae totalmente senza veli. Un contenuto e una proposta sottilmente ironici, non credete? Ma sembra che il messaggio non sia passato inosservato al suo ex fidanzato.

Andrea Di Carlo ha pensato di intervenire sui social, sentendosi lievemente tirato in ballo dalla cantante. Come ben si sa, la relazione tra Arisa e il manager è giunta al capolinea nell’autunno del 2021. Queste le parole di replica di Andrea allo scatto dell’ex fidanzata. “Lei lo cerca alfa, ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile?”, riferendosi al botta e risposta tra Arisa e Madame.

Le due artiste hanno scherzato sotto gli occhi di tutti così: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”, e Madame di tutta risposta ha invitato Arisa a cena. E ancora: “Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”, ha aggiunto Andrea lasciando intendere molto altro. Come andrà a finire la questione? Arisa replicherà a sua volta alla frecciatina dell’ex o lascerà scivolarsi addosso quelle parole?