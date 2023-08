Brutta notizia per Arisa, che è stata clamorosamente esclusa da un programma. Dopo aver deciso praticamente di lasciare Amici per immergersi in altre esperienze, è pronta per prendere parte ad una trasmissione importante, ma a sorpresa non le hanno dato l’assenso per prendere parte ad un’altra. Sembravano due cose collegate, invece la delusione è arrivata immediatamente e non sappiamo cosa avrà fatto una volta saputa la verità.

A proposito di Amici, prima di dirvi da dove Arisa è stata esclusa col programma che ha virato su altri nomi, a metà luglio Amedeo Venza aveva rivelato: “Grande fermento ad Amici! Emma, Alessandra ed Elena sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa. Ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini. È ancora tutto da decidere”. Si riferisce ovviamente alle cantanti Emma Marrone e Alessandra Amoroso e alla ballerina Elena D’Amario.

Arisa esclusa da un programma: qual è

A riferire tutti i dettagli è stato il settimanale Oggi per bocca del giornalista Alberto Dandolo. Innanzitutto, soffermandosi su Arisa, non ha subito svelato le news inerenti il fatto che sia stata esclusa da questo programma della Rai, ma ha cominciato a concentrarsi sul talent show di Canale 5: “Ci risiamo, Arisa per la seconda volta nell’arco di tre anni lascia il fortunato talent Amici. Lei sarà la giurata della trasmissione The Voice Kids“.

Nonostante sarà al lavoro fianco a fianco con Antonella Clerici, Arisa non è stata però scelta per The Voice Senior, dove resteranno invece i Ricchi e Poveri: “Lo storico gruppo musicale continuerà a far parte del cast di The Voice. I loro fan possono dormire sonni tranquilli, quelli di Arisa un po’ meno”. Niente da fare per l’artista, che dovrà accontentarsi della trasmissione, dedita a dare spazio a giovanissimi talenti della musica.

Il sito Lanostratv ha inoltre ricordato un altro grande sogno nel cassetto di Arisa, che in questo caso spera di rendere concreto. Vorrebbe partecipare a Sanremo 2024, ma in questo caso dipenderà dalle decisioni che assumerà Amadeus in qualità di direttore artistico.