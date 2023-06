Clamoroso quanto successo nelle scorse ore con Arisa protagonista di un gesto choc contro un’altra cantante. Quest’ultima ha criticato l’insegnante di Amici 22 e Rosalba Pippa non ci ha pensato due volte a fare l’insulto, con tanto di dito medio. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro della rete e, a corredo di questo, ci sono state anche frasi molto dure della donna, la quale ha invitato la collega a toglierle addirittura il saluto.

Il discorso di Arisa, prima che facesse il gesto contro la cantante, era iniziato così in seguito ad alcune punzecchiature fatte ai suoi danni delle quali vi parleremo più avanti nell’articolo: “Ti ho sempre stimata e mi dispiace sentirti parlare così di me senza mettere una buona parola fra me e la comunità LGBT+. Io l’avrei fatto, avrei cercato di mettere pace. Ed è sempre quello che ho fatto, ecco perché adesso mi ritrovo nei guai. Tu invece ti sarai presa dei bellissimi applausi mentre infamavi una collega“.

Arisa, gesto choc contro la collega: dito medio e attacco

E Arisa ha continuato a dire, oltre al gesto choc nei riguardi della collega che resterà praticamente nella storia: “Mi piacerebbe che tu avessi visto l’intervista, perché avresti detto diversamente. Avevo detto che ero a favore dei matrimoni e delle adozioni: questo fa di me una persona che sostiene i diritti della comunità LGBT+. Ho paura di non lavorare? No, forse tu hai paura di non lavorare e forse è per questo che sei schiava di certe cose. Io non sono schiava di partito. Non sono schiava di una comunità. Io amo senza paletti e dico anche di no, perché amare significa dire anche di no. Se mi incontri per strada non mi salutare, la gente ipocrita mi fa schifo e prima o poi la verità verrà a galla”.

Arisa ha attaccato Paola Iezzi, facendole anche il dito medio, dopo che la sorella di Chiara ha esclamato alla conferenza del Roma Pride: “Gli artisti a volte hanno paura di non lavorare. Io non mi sento di giudicare quello che lei ha detto, anche se chiaramente non sono d’accordo, anche se ovviamente esistono questioni più importanti dell’uscita infelice di Arisa. Penso che lei abbia subito nella sua vita la discriminazione e questo lascia dei traumi”. E poi la chiosa finale di Rosalba è stata durissima.

Infine, Arisa ha affermato: “Io lavoro veramente per la comunità LGBT+, non metto i lustrini e dico ‘viva l’amore’. Cresci. Non si parla male degli altri, soprattutto quando gli altri non si possono difendere perché non sono presenti. Hai quasi cinquant’anni e ancora non hai imparato a vivere. Dito medio”. E vedremo se Paola replicherà nelle prossime ore. Ma il caso è già definitivamente esploso.