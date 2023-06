Momento di grandissima difficoltà per Arisa, che è scoppiata improvvisamente quasi in lacrime dopo aver visto qualcosa che l’ha messa in agitazione. Invece di rinchiudersi da sola all’interno della sua casa e di deprimersi, ha voluto comunque esternare tutto il suo dispiacere insieme ai suoi fan. Ha confidato il suo malessere e immediatamente in tanti hanno provato a rincuorarla e quindi a farla reagire in maniera positiva.

Non è stato un compito semplice per gli ammiratori di Arisa, che hanno potuto vedere diverse storie Instagram della cantante mentre era praticamente in lacrime. Sconforto totale per la donna, che sta vivendo un periodo non proprio esaltante. Infatti, era finita al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni sulla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che hanno indispettito moltissimo la comunità Lgbtq+.

Arisa in lacrime: “Tutto una me***”. Cosa è successo

Il crollo emotivo di Arisa è arrivato nel momento in cui ha acceso la televisione e ha visto il programma di Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo, dove era presente la stessa cantante. E le lacrime sono quasi scese sul suo volto perché è rimasta insoddisfatta non solo della sua performance, ma della sua persona nel complesso. E ha iniziato a dare dei giudici totalmente negativi sul suo conto, che però sono stati rispediti al mittente dai suoi follower.

Queste le parole di Arisa, che hanno messo in allarme i suoi fan, timorosi per il suo stato d’animo: “Canto proprio di me***, mi trucco proprio di me***. Ho spento la tv perché non mi voglio vedere, non ci riesco. Non so cosa fare, sono stanca, devo prendermi un periodo di vacanza. Ma cosa posso fare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma però non sto bene“. Quindi, avrebbe bisogno di maggiore relax ma allo stesso tempo si annoierebbe se non continuasse a cantare.

Uno dei commenti più significativi dei fan è stato questo: “Nella vita ci possono essere momenti difficili, ma li supererai”. Intanto, nei giorni scorsi ha anche fatto sapere di essere pronta a rimanere ad Amici, ma vorrebbe anche poter fare altro.