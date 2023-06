Lutto per Stefania Orlando, il doloroso post sui social. L’ex gieffina ha affidato ad Instagram l’ingrato compito di divulgare la triste notizia. Ad andarsene è senza dubbio uno degli affetti più importanti della sua vita: la cagnolina Margot. La chihuahua era molto anziana ormai, circa 18 anni, ma le due erano come sorelle, anzi come mamma e figlia. La donna ha quindi scritto: “Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore”.

>> “Non riesco a vedermi, sto male”. Arisa crolla all’improvviso, pianto e disperazione

E ancora Stefania Orlando: “Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore. Pensavo di prendermi cura di te ma in realtà eri tu che ti prendevi cura di me, credevo di insegnarti qualcosa ed invece ho imparato io da te. Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio.





Lutto per Stefania Orlando, il doloroso post sui social

Poi ancora Stefania Orlando: “Vorrei scrivere per te parole mai dette, mai scritte, mai ascoltate e mai lette, per farti capire quanto ti ho amato e quanto mi manchi. Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo. Ma io continuerò a festeggiarti ogni anno e ogni giorno perché non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto, il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire”.

E conclude: “Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola”. Tantissimi, vip e non, hanno voluto stringersi nel dolore di Stefania Orlando. Il primo a scriverle è stato il suo ex Simone Gianlorenzi con un semplice e potente “amore mio”.

Poco dopo ecco arrivare anche il commento dell’ex collega del GF Vip, Francesco Oppini: “Stefi, ha vissuto una vita felice e questo grazie solo a chi ha reso possibile tutto ciò con ogni attenzione piena di amore: tu. È stata una piccola grande guerriera, ha deposto le armi solo adesso, anche per te, per far sì che potessi ricordartela ancora forte e piena di energie nonostante l’età. Ti abbraccio forte, so cosa significa e non mi sento di aggiungere altro. Buon viaggio piccola Margot”.

Leggi anche: “Ma lo avete visto?”. Omicidio Giulia Tramontano: Rita Dalla Chiesa a bomba su Alessandro Impagnatiello