In questi giorni si sta già parlando del futuro di Arisa, infatti non era chiaro se volesse restare o meno all’interno di Amici. A Maria De Filippi farebbe sicuramente piacere la sua presenza anche nell’edizione numero 23 del talent show, ma nulla sembra sicuro. E anche su Raimondo Todaro sono uscite delle indiscrezioni non rassicuranti, infatti sono anche stati avanzati dei nomi che potrebbero prendere il posto dei due insegnanti.

Secondo quanto scritto dal sito Gossip e Tv, la trasmissione dovrebbe riprendere il prossimo 17 settembre, una volta terminata la stagione estiva. E ora abbiamo saputo finalmente qualcosa in più su Arisa, visto che è stata intervistata e non poteva non esserle posta una domanda su Amici. Lei ha fornito una risposta molto chiara, infatti ha bisogno delle certezze prima di rimanere nel programma di Canale 5.

Leggi anche: “Mi dispiace, devo farlo”. Arisa, la decisione dopo le polemiche su Giorgia Meloni





Arisa svela se il suo futuro sarà ad Amici

Tra l’altro, per Arisa non sono stati giorni facili a causa della polemica legata alle sue dichiarazioni favorevoli nei confronti della premier Giorgia Meloni, che ha indispettito la comunità Lgbq+. Ma ora le attenzioni sono ricadute nuovamente su Amici e sulla prossima edizione del talent. Ora la cantante ha voluto dire cosa ne pensa e ha posto praticamente una condizione, affinché possa dire sì alla conduttrice Maria De Filippi.

Arisa ha esclamato al giornalista di Diva e Donna: “Questo talent mi dà sempre tantissimo, adoro stare lì però la mia vita non si può fermare lì“. Quindi, il suo obiettivo sarebbe quello di restare ad essere l’insegnante di Amici, ma senza che questo possa precluderle qualche altra opportunità lavorativa. E il suo pensiero potrebbe essere quello di andare al Festival di Sanremo. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

E tra non molto capiremo anche cosa succederà a Todaro, ma il suo ritorno a Ballando con le stelle sembra sempre più lontano, visto che Milly Carlucci ha detto: “Mi fanno sorridere queste voci”.