“È gay, è stato fidanzato”. Vito Coppola, fuori tutta la verità sull’ex (?) fidanzato di Arisa

Arisa pare aver cambiato vita dopo la fine della relazione con l’ex Andrea Di Carlo. Grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle ha conosciuto il ballerino Vito Coppola e tra loro è nata una intesa non solo artistica (che ha permesso di vincere il programma), ma anche umana e sentimentale. Nello studio di Mara Venier a Domenica In sono venuti allo scoperto e hanno raccontato tanto.

“State insieme o no?”, gli ha chiesto la settimana scorsa Mara Venier, provocando un evidente imbarazzo di coppia. “Io sono fidanzata con lui, lui no” ha risposto la cantante, mentre il ballerino è stato più diplomatico: “Tra noi c’è tanto tanto affetto”. Nelle ultime ore Alberto Dandolo su Oggi ha aggiunto un altro tassello: “Forse non tutti sanno che la poliedrica cantante lucana è pronta a trasferirsi stabilmente a Roma per stare vicina al suo nuovo amore”. scrive l’esperto di gossip che poi aggiunge: “Una storia d’amore che procede tra alti e bassi”.





Tra i due pare essere tornato il sereno dopo un breve periodo di allontanamento e ora sono molto vicini complice la presenza a Il Cantante Mascherato. Tuttavia c’è chi non crede a nulla di tutto questo. Si tratta di Andrea Di Carlo, ex di Arisa. “Stop fake get real” (basta falsità, diventa reale)”, ha scritto in una Instagram Stories che non si è lasciato sfuggire l’occasione per sganciare la bomba. Il manager e autore televisivo, che è stato legato ad Arisa per oltre un anno, ha condiviso tra le storie Instagram una foto pubblicata proprio ieri dalla cantante mentre era a casa con Vito Coppola.

“Gay morning moment – ha scritto, lasciando intendere una presunta omosessualità del ballerino – Sottotesto: Rosalba ‘mi sento fidanzata’. Eliana Michelazzo ‘mi sono sentita sposata’. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore, ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”. Stando ad Andrea Di Carlo la storia tra Arisa e Vito Coppola sarebbe una messinscena utile a entrambi per avere visibilità e saltare da un programma televisivo a una copertina.

In questo modo Andrea Di Carlo ha messo di fatto in giro voci di una presunta omosessualità di Vito Coppola, che ha avuto una relazione di 6 anni – di cui 3 di convivenza – con Valentina Sica, la loro storia è finita poco prima di Ballando con le stelle. Qualche mese fa Arisa aveva rivelato una relazione omosessuale proprio di Andrea Di Carlo: “Ha avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura – aveva dichiarato l’artista – Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”.

