“Io so la verità”. Arisa e Vito Coppola, mega scoop in diretta: questo sì che è un colpo di scena

Continua a fare rumore il rapporto tra la cantante Arisa e il ballerino Vito Coppola. Sebbene i due si identifichino come ‘non fidanzati’, anche se hanno un ottimo rapporto, ci sono alcune cose che non tornerebbero. Si sa comunque che si sono vissuti a lungo subito dopo la fine di ‘Ballando con le stelle’ e hanno dunque condiviso le loro vite in ambienti anche più strettamente familiari. Ma ora è uscita fuori un’indiscrezione, che se venisse confermata sarebbe pazzesca.

Recentemente a ‘Di Più’ ha parlato il presunto partner di Arisa: “Io e Arisa non ci siamo persi mai di vista da quando è finito Ballando con le stelle. Abbiamo passato insieme le vacanze di Natale e abbiamo conosciuto le rispettive famiglie. Praticamente lei è venuta da me ad Eboli, mentre io sono andato a Pignola (Potenza n.d.r.)”. E quindi sono state fatte le consuete presentazioni in famiglia, proprio come succede in tutte le coppie di fidanzati. Dunque, sono da considerarsi come fidanzati.

Adesso a vomitare tutto su Arisa e Vito Coppola ci ha pensato uno che sa sicuramente tutto di gossip, ovvero Jonathan Kashanian. Ha voluto dire la sua nel corso della puntata del 21 marzo di ‘Detto Fatto’, programma condotto da Bianca Guaccero. Ha innanzitutto sottolineato che “non è chiaro in base a ciò che dicono”. Il riferimento è proprio sugli albori della loro eventuale relazione sentimentale. E, nonostante non tutti siano d’accordo con la sua ipotesi, Jonathan ha voluto condividerla con il pubblico.





Se Bianca Guaccero si è limitata a dire solamente: “Visto che in passato Arisa ha avuto delle delusioni, io le auguro che abbia al suo fianco un uomo che la renda serena”, Jonathan Kashanian ha rivelato a sorpresa: “A me è giunta la voce che quello che si sarebbe dovuto consumare fu già consumato prima che iniziasse Ballando con le stelle”. Se così fosse, il legame tra i due sarebbe nato prima dell’inizio della trasmissione di Milly Carlucci. Cosa che finora non era stata minimamente ipotizzata.

Dopo questa rivelazione bomba di Kashanian su Arisa e Vito Coppola, non è da escludere che i diretti interessati possano replicare a breve. Anche perché in caso contrario cambierebbero tutti gli scenari e i telespettatori rimarrebbero sbigottiti da questa nuova verità. Una cosa è comunque certa: di loro due se ne continuerà a parlare anche nei prossimi giorni.