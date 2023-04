Stasera, lunedì 17 aprile, comincia la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Andiamo alla scoperta di una delle concorrenti, cioè Fiore Argento, figlia del noto regista Dario e sorella dell’attrice Asia. Ilary Blasi e il suo staff hanno voluto anche lei tra i vipponi che si daranno battaglia per incidere il proprio nome nella storia del reality dopo quello di Nicolas Vaporidis, vincitore della scorsa edizione.

Fiore Argento è stata la prima concorrente ad essere ufficializzata dall’Isola dei Famosi. E subito il suo nome ha provocato una serie di reazioni non proprio positive. Soprattutto all’interno della sua stessa famiglia, secondo le indiscrezioni trapelate, ci sarebbe stato chi non ha accolto bene questa decisione della donna. Il timore è che durante il suo soggiorno in Honduras Fiore si lasci scappare qualche rivelazione sui parenti più stretti. Ma andiamo a conoscerla meglio.

Fiore Argento: età, altezza, peso, lavoro e vita privata

Fiore Argento è una stilista italiana e, come detto, figlia del noto regista horror Dario nonché sorella maggiore dell’attrice Asia. In realtà le due sono ‘sorellastre’ in quanto Fiore è nata dalla relazione di Dario con l’ex moglie Marisa Casale, mentre Asia è nata dal secondo matrimonio con Daria Nicolodi. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 è nata a Roma il 3 gennaio del 1970.

Fiore Argento è alta 1 metro e 74 centimetri e pesa 55 chili. Fin da piccolissima ha voluto seguire le orme del papà e già a 15 anni ha partecipato come attrice nel film “Phenomena”. Ha interpretato poi, per Lamberto Bava, un ruolo minore in “Démoni” (1985). Altra pellicola in cui ha recitato, diretta dal papà Dario, è il thriller “Trauma”, dove era una receptionist. Successivamente studia al Fashion Institute of Technology e diventa stilista creando una linea di abiti.

Sulla sua vita privata non sappiamo molto. Di sicuro Fiore ha avuto una storia con Pietro Delle Piane, l’attore noto anche per la sua relazione con la showgirl Antonella Elia. Sulla sua partecipazione all’Isola poco tempo fa la sorella Asia ha dichiarato al magazine Oggi: “Temo che Fiore possa raccontare, per ingenuità, fatti e circostanze private che riguardano la famiglia”. Chissà se davvero Fiore si lascerà scappare qualcosa… staremo a vedere.

