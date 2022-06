Filippo Bisciglia via da Mediaset. Ormai non sarebbe più solamente un’ipotesi, ma una certezza assoluta. Si era vociferato in queste settimane del fatto che Temptation Island non sarebbe più andato in onda, ma ora per lui l’incubo è diventato ancora più grande. Infatti, dovrebbe abbandonare ben presto l’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi dopo questa cocente delusione. Ma il suo futuro è decisamente già segnato, visto che sono emersi dettagli su ciò che farà nei prossimi mesi.

Filippo Bisciglia via da Mediaset, questa la situazione che si starebbe ormai creando nel futuro del conduttore televisivo. Lo scorso mese di maggio Tv Blog aveva fatto sapere che Temptation Island non lo vedremo non soltanto in estate o in autunno ma mai più. Infatti, sarebbe stata disposta la cancellazione totale della trasmissione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi non è dato sapere quale sia la ragione principale di questa drastica decisione. Si parla di problematiche inerenti il format originale.





Filippo Bisciglia via da Mediaset? Dove lavorerà in futuro

Filippo Bisciglia via da Mediaset sembra ormai essere imminente, almeno stando a quanto rivelato dal magazine Nuovo Tv. Già lo stesso presentatore aveva comunque messo le cose in chiaro in passato: “Nel mio futuro continuo a vedere solo la televisione”. Quindi, visto che il Biscione non gli garantirebbe questa chance, si sarebbe subito guardato attorno ed ecco che si sarebbe presentata un’offerta interessante. E pare che le parti non siano poi così lontane. Quindi, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale molto presto.

Secondo Nuovo Tv, Filippo Bisciglia avrebbe intavolato una trattativa con il canale Nove. Al termine della stagione estiva, il presentatore dovrebbe approdare lì e condurre una nuova trasmissione. Particolari su questo suo nuovo lavoro non ce ne sono ancora, ma sta di fatto che l’addio a Mediaset sembrerebbe cosa fatta. Lui non ha mai rotto il silenzio, dopo la notizia della non programmazione di Temptation Island, ma chissà se nelle prossime ore vorrà dire qualcosa in merito a questa indiscrezione.

Filippo Bisciglia è stato alla guida di Temptation Island dal 2014 al 2021, mentre nel 2017 è stato concorrente di Tale e Quale Show, dove si è piazzato al terzo posto. L’anno successivo è stato anche a Tale e Quale Show – Il torneo e nell’autunno di tre anni fa ha preso parte ad Amici Celebrities. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la sua compagna è Pamela Camassa.

