La notizia è arrivata nelle scorse ore e il pubblico non può certamente esultare. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia e di Temptation Island. Si è vociferato a lungo della possibilità che potesse saltare la trasmissione la prossima estate per essere poi spostata ad autunno 2022. Poi c’è chi ha anche ipotizzato la cancellazione per quest’anno. Adesso un sito molto informato è riuscito a sapere in anticipo cosa succederà e i telespettatori non potranno ovviamente che restare delusi e rammaricati.

Soltanto pochi giorni fa su Filippo Bisciglia e Temptation Island era uscita una news importante. Si era parlato di un nuovo programma al posto del reality show di Canale 5. A riferirlo è il settimanale “Chi” ha svelato che le registrazioni dovrebbero iniziare a fine maggio. Qualcuno ipotizza possa trattarsi di Vip di Uomini e Donne? Nessuno lo sa con certezza e dobbiamo attendere per capire chi e cosa prenderanno il posto di Temptation Island 2022. Un pensiero va al conduttore, che ora ha invece appreso un’altra informazione.





Filippo Bisciglia, Temptation Island verso la cancellazione totale

Certamente quest’ultima notizia riguardante Filippo Bisciglia e Temptation Island è arrivata come un fulmine a ciel sereno. C’era grande speranza ancora nel pubblico Mediaset, ma purtroppo i vertici dell’emittente televisiva pare che abbiano preso la loro decisione. Una scelta che si è rivelata indubbiamente sofferta, ma anche ponderata a lungo. In esclusiva assoluta è stato il sito Tv Blog ad apprendere ciò che succederà prossimamente al programma di Canale 5.

Secondo Tv Blog, Temptation Island non lo vedremo non soltanto in estate o in autunno ma mai più. Infatti, sarebbe stata disposta la cancellazione totale della trasmissione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi non è dato sapere quale sia la ragione principale di questa drastica decisione. Si parla di problematiche inerenti il forma originale, ma non ci sono ancora conferme. Possibile che nei prossimi giorni possa uscire un comunicato ufficiale per chiarire tutti i dubbi in merito.

La prima edizione di Temptation Island è andata in onda nel 2005 col nome di Vero amore. Il programma è poi andato in onda dal 3 luglio 2014 al 27 luglio 2021, con quest’ultima che potrebbe essere stata l’ultima edizione della storia. Ovviamente non resta che capire cosa potrà essere mandato in onda da Mediaset, che dovrà sostituire una trasmissione che raccoglieva comunque degli ascolti straordinari.

“Niente da fare”. Brutta notizia per Filippo Bisciglia (e i suoi fan): c’è la conferma