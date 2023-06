Filippo Bisciglia sta per tornare in tv da protagonista: poche settimane e inizia una nuova edizione di Temptation Island. C’è grande attesa per il docu-reality estivo di Canale 5, soprattutto sulle coppie che hanno deciso si mettersi in gioco e testare il proprio rapporto. Resisteranno a tentatori e tentatrici? Gli spoiler su chi è già partito per la Sardegna non mancano ma al momento nessuna notizia ufficiale dalla produzione. Nel frattempo, a proposito di tv, il conduttore tanto amato dal pubblico non si perde una puntata dell’Isola dei Famosi 2023.

Da quasi due mesi, infatti, la sua Pamela Camassa è in Honduras, tra i naufraghi di Ilary Blasi, e per la cronaca se la sta cavando benissimo. Proprio nella puntata andata in onda lunedì 5 giugno è stata nominata prima finalista dell’Isola dei Famosi 2023. La naufraga ha dovuto superare alcune sfide che l’hanno portata a primeggiare sugli altri candidati alla finale. Fino alla vittoria.

Filippo Bisciglia scatenato per Pamela Camassa

Scendendo nei dettagli, Pamela Camassa ha sfidato Luca Vetrone, Marco Mazzoli e, poi, la più dura da battere, Cristina Scuccia. Alla fine la concorrente si è assicurata un posto nell’ultima puntata del reality di Canale5, in programma il prossimo 19 giugno. Tutti si sono complimentati con lei: Ilary Blasi, lo studio e anche Alvin.

Lei non può saperlo ma davanti alla tv Filippo Bisciglia era ‘scatenato’. Come sempre non si è perso un istante della diretta e quando è arrivata la ‘proclamazione’, è esplosa la gioia del padrone di casa di Temptaiton Island per la sua compagna di vita tra le Storie di Instagram.

“Pamy sono fiero di te”, ha scritto sotto al video che mostra la fidanzata vincere l’ultima sfida e quindi prendersi il titolo di prima finalista. Poi, quando le è stata consegnata la collana da leader Filippo Bisciglia ha aggiunto: “Super Pamy Leader”. Infine ha elogiato il fair play della naufraga che, dopo avere battuto l’ex suora, le ha dato la mano e l’ha aiutata ad uscire dall’acqua.