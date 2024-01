“Ma fatti i c… tuoi!”. Affari Tuoi, tensione in puntata. Tutti contro Luca, ma sopratutto contro suo figlio. Ma andiamo con ordine. Nell’ultima puntata di Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus, andata in onda il 17 gennaio, mercoledì, Luca da Forlì è stato il personaggio principale. Nonostante la sua giovane età, Luca è padre di un adolescente e ha sorpreso tutti con la sua intuizione durante il gioco. La partita si è svolta senza problemi, con Luca che ha eliminato quasi tutti i pacchi blu.

>> “Siete dei…”. Affari Tuoi, polemica dopo l’ultima puntata per il ‘curioso’ particolare notato dal pubblico

Ha rifiutato offerte significative dal dottore, che in totale superavano i 40mila euro. Luca è rimasto fermo sulla sua decisione, non ha mai cambiato il suo pacco e alla fine è arrivato all’ultimo turno con un pacco da 50mila euro da aprire e uno da 100mila euro. Questi due premi rossi erano molto allettanti e avrebbero attirato chiunque. A questo punto, il dottore ha fatto l’ultima offerta, quella finale, che ammontava a ben 75mila euro.





“Ma fatti i c… tuoi!”. Affari Tuoi, tensione in puntata

Luca, per evitare di correre rischi, ha accettato l’offerta e ha portato a casa una somma davvero ghiotta. Tuttavia, ciò che ha colpito i telespettatori sono state le insolite previsioni di Luca, che aveva ipotizzato la presenza di 100mila euro nel pacco rimasto sul banco dei pacchisti e 50mila euro nel suo. Invece, le cose sono andate in modo completamente diverso.

Dopo aver accettato l’offerta, Luca ha scoperto che il pacco che aveva in mano conteneva proprio i 100mila euro. Questo ha scatenato una serie di commenti sui social media: “Aveva capito tutto eh!”, ha scritto un telespettatore in tono ironico. Un altro utente ha messo in discussione la decisione finale di Luca, scrivendo: “Ma questi parenti che ci vanno a fare???”.

50.000 EURO DA UNA PARTE E 100.000 EURO DALL’ALTRA, QUESTE PARTITE DI GENNAIO SURREALI#AffariTuoi pic.twitter.com/fRDdd9dskb — Ansia Totale (@ansia_totale) January 17, 2024

Ma fatti i c… tuoi! Gli hai fatto perdere un mucchio di soldi a tuo padre! 😅😂 #AffariTuoi — Anna Mobene (@annamobenesi) January 18, 2024

E ancora: “Sono solo una palla al piede..ha accettato i soldi x colpa del figlio…che strazio ogni sera sti parenti”. Infine, c’è chi è stato categorico: “Non è più un veggente” e qualche utente che ha scritto senza troppi fronzoli: “Ma fatti i c… tuoi! Se tuo padre ti dice una cosa, falla!”. Insomma, montano le polemiche, ancora una volta, nel gioco più seguito di Rai 1.

Leggi anche: “Una brutta notizia”. Affari Tuoi, la rivelazione di Amadeus durante la partita di Elisa e Graziella