“Brutta notizia per il dottore”. Affari Tuoi, la rivelazione di Amadeus. È successo tutto durante la puntata del 15 gennaio 2024, il conduttore ha scherzato dicendo: “Quando due sorelle partecipano, il dottore si preoccupa”. E ha fatto bene a dirlo, perché aveva proprio ragione. Le protagoniste della serata erano Elisa e Graziella, due sorelle provenienti da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Le due donne hanno subito conquistato il pubblico con la loro simpatia e la loro incredibile somiglianza. Amadeus ha scherzato dicendo che non avrebbero potuto partecipare a Soliti Ignoti perché il gioco del parente misterioso sarebbe stato troppo facile.

La partita delle sorelle siciliane è stata particolarmente dalla loro parte. Alla fine, sono rimaste con tre pacchi rossi: uno da 20.000€, uno da 30.000€ e uno da 75.000€. Amadeus ha ironizzato dicendo: “Quando rimangono tre pacchi rossi, il dottore ha ufficialmente perso, ma c’è una clausola che dice che bisogna limitare i danni”. Le sorelle hanno risposto scherzosamente: “Ci dispiace per il dottore!”. Quando sono rimaste con i tre pacchi rossi, le sorelle hanno chiesto al dottore 65.000€ per chiudere il gioco.





Il dottore ha risposto con un’offerta molto più bassa, che le sorelle hanno rifiutato. Poco dopo, però, la fortuna ha cambiato direzione e il pacco da 75.000€ è stato eliminato. A quel punto, sono rimasti in gioco solo i pacchi da 20.000€ e 30.000€. Amadeus ha scherzato dicendo: “Nel manuale del dottore c’è scritto che quando ci sono due pacchi come quelli rimasti adesso, l’offerta è solo quella del cambio”.

Le sorelle hanno dovuto decidere se mantenere il pacco numero 14 o sostituirlo con il numero 12. Elisa ha detto: “Questi due numeri per me non hanno nessuna importanza perciò lascio tutto com’è e rifiuto il cambio”. La serata si è conclusa in festa poco dopo le 21.30. Nel pacco numero 14 c’erano 30.000€.

Elisa e Graziella si sono abbracciate e chiaramente sono arrivati i complimenti di Amadeus, che ha ricordato ai telespettatori che Elisa userà il premio per realizzare il sogno della figlia di studiare negli Stati Uniti. Tra l’altro anche la puntata di Affari Tuoi del giorno precedente si è conclusa in festa: con un concorrente dell’Umbria che ha vinto una bella somma grazie a un numero legato alla nonna defunta.

