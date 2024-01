“È pericoloso, scoppia”. Massimiliano Varrese contro Mirko Brunetti. Attimi di forte tensione al Grande Fratello durante il lancio della pubblicità. Proprio così, durante la diretta, e dopo un acceso dibattito tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi, Alfonso Signorini lancia i consigli per gli acquisti. Ed è proprio a questo punto che decide di intervenire Massimiliano Varrese e dire qualcosina di molto pungente a Mirko Brunetti.

Come sappiamo fin troppo bene, Brunetti, ex partecipante al reality, ha dichiarato di non provare gelosia per l’amicizia tra i due concorrenti, sostenendo che non crede che l’assistente scolastico nutra un interesse particolare per l’ex di Mirko. Tuttavia, il ragazzo non si è fermato qui cisto che ha lanciato anche un affondo a Massimiliano Varrese. Al termine del suo intervento, Brunetti ha voluto rivolgersi direttamente all’attore. Parlando ad Alfonso Signorini, Mirko Brunetti ha chiesto: “Ma Max mi sente?”.





Ricevuta una risposta affermativa, ha proseguito: “Max, non ho bisogno di fare il gioco da fuori perché penso tu te ne sia accorto venerdì con l’aereo che è passato”. Varrese, che fino a quel momento stava sorridendo a pieni denti, ha improvvisamente cambiato espressione. Non ha avuto l’opportunità di rispondere, poiché il presentatore ha interrotto il discorso e ha chiuso il collegamento con la Casa.

Gli spettatori hanno notato che l’attore ha cercato di dire qualcosa, ma non è stato udito. Tuttavia, sappiamo che durante la pubblicità ha espresso il suo disappunto agli altri inquilini: “Bisogna tenere a bada l’ego, altrimenti scoppi. L’ego è pericoloso, ti gonfi come un palloncino ma poi scoppi e cadi con il c…o a terra”.

Guru riferito a Mirko: l’ego è come un palloncino, si gonfia ma poi scoppia e cadi con il culo a terra’



NON LUI DESCRIVENDO LETTERALMENTE SÉ STESSO E IL SUO PERCORSO, VI PREGO #GrandeFratello #Perletti pic.twitter.com/vLwKbJxCXi — ingegnere era (@faaab__) January 15, 2024

Si tratta di un’affermazione molto forte che potrebbe essere ripresa nella prossima diretta di martedì 23 gennaio 2024. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e se ci saranno altri aerei a sorvolare la Casa, portando a nuove discussioni, proprio come è accaduto durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023.

