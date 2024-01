Grande Fratello, è successo di tutto nella nuova puntata. Lunedì 15 gennaio 2024 Alfonso Signorini è tornato a collegarsi in diretta con la Casa e tra eliminazione, provvedimento disciplinare, sorprese, confronti, rientri e le consuete nomination chi più ne ha più ne metta. Una puntata senza tregua, proprio come questa edizione del reality show di Canale 5. Lo ha ricordato lo stesso conduttore quando, in apertura di diretta, ha voluto fare una comunicazione ufficiale.

Da quando è iniziato il programma, quindi da settembre, non fa che cambiare giorno di messa in onda. E come qualcuno aveva già anticipato nei giorni scorsi, non solo il Grande Fratello torna ad avere il suo doppio appuntamento a partire dalla prossima settimana, ma c’è un’altra variazione di programmazione Mediaset in vista: lunedì 22 gennaio non andrà in onda.

GF, comunicazione ufficiale di Alfonso Signorini

I concorrenti e Alfonso Signorini non torneranno in onda a inizio settimana prossima per lasciare spazio alla Supercoppa di calcio. E come riporta il sito Leggi, nella Supercoppa italiana di calcio si affronteranno per la prima volta 4 squadre: Napoli, Fiorentina, Lazio e Inter seguendo questo calendario.

Napoli–Fiorentina, prima semifinale giovedì 18 gennaio alle ore 20 su Italia 1; Inter–Lazio, seconda semifinale venerdì 19 gennaio alle 20 su Canale 5. La finalissima, appunto, lunedì 22 gennaio alle 20 su Canale 5.La 32esima puntata del Grande Fratello, dunque, andrà in onda il giorno successivo, martedì 23 gennaio.

Save the date! La prossima puntata di #GrandeFratello andrà in onda martedì prossimo, 23 gennaio! pic.twitter.com/1SuHo3piDW — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2024

Ma come detto torna il doppio appuntamento e quindi il reality andrà in onda anche giovedì al posto delle puntate speciali di Terra Amara. Una bella notizia anche se dovrà scontrarsi con uno dei colossi delle fiction Rai, ossia DOC 3 che nella prima puntata ha sfondato il muro dei 5 milioni di spettatori con uno share del 26.9% .