Nella nuova puntata in diretta del Grande Fratello Mirko è tornato a farsi sentire. E non poteva non soffermarsi su Garibaldi e Perla per l’ennesima volta. Le sue parole sono state molto decise, infatti si è rivolto direttamente alla sua ex fidanzata invitandola a fare qualcosa di ben preciso. Non sono mancate le critiche nei confronti del bidello, col quale c’è sempre molta tensione.

Nonostante non sia più all’interno della casa del Grande Fratello, Mirko segue costantemente le dinamiche del reality show, in particolare quelle legate a Garibaldi e Perla. Si è infastidito in più di una circostanza e anche nell’appuntamento del 15 gennaio non ci è andato leggero. Vediamo insieme cosa è successo davanti a Signorini e al pubblico.

Grande Fratello, Mirko contro Garibaldi: poi il messaggio a Perla

Dunque, in uno dei momenti topici del Grande Fratello, Mirko ha avuto un altro confronto con Garibaldi e Perla. In riferimento al gieffino, ha ribadito la sua posizione senza però essere molto aggressivo: “Quello che dovevo dire a Giuseppe l’ho già detto e lo penso. Ma non c’entra Perla come gelosia, perché penso realmente che lui giochi. E mi dispiace che Perla non se ne accorga”.

Poi però Mirko ha toccato un tema serio, infatti c’è chi ha fatto delle battutine verso Perla su ciò che mangia. Lei si è sentita quasi in colpa e ha preso una decisione, ovvero quella di eliminare il cibo fritto. Ma Brunetti ha invitato l’ex fidanzata a non ascoltare quei commenti: “Mangia tutti i biscotti che vuoi. Non devi cambiare niente del tuo fisico Perla”.

La reazione del pubblico è stata più che positiva, infatti si sono udite delle urla in studio e sono partiti degli applausi dedicati a Mirko. Anche Alfonso Signorini si è congratulato con lui per le belle parole verso Perla. E gli ha detto che questo suo messaggio è molto importante.