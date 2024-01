Incredibile possibile svolta al Grande Fratello. Beatrice ha deciso di rompere il silenzio su Anita nella giornata di lunedì 15 gennaio, a poche ore dalla puntata in diretta con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. E le sue dichiarazioni hanno immediatamente fatto il giro della rete, infatti sono alquanto clamorose. E il pubblico sta cercando di comprendere cosa stia davvero accadendo.

Mentre si trovava nel giardino del Grande Fratello, Beatrice ha nominato Anita davanti ad altri coinquilini, parliamo in particolare di Vittorio, Sergio e Stefano. Questi tre sono diventati tutti amici dell’attrice, ma sono rimasti sbalorditi di fronte ad un’uscita inattesa della gieffina. Ha infatti svelato un aneddoto sulla Olivieri che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Grande Fratello, Beatrice fa una rivelazione su Anita: tutti increduli

La confessione al Grande Fratello di Beatrice su Anita è scaturita da quanto successo nei giorni scorsi, precisamente sabato 13 gennaio. La produzione ha organizzato una festa e c’è stato uno spettacolo che avrebbe fatto cambiare idea alla Luzzi. C’è stata la presenza di un mago e proprio questa sorta di magia avrebbe convinto la donna ad avere un giudizio diverso sulla coinquilina.

Bea ha quindi esclamato: “Mi ha un po’ fregato il mago, mi ha connessa ad Anita“. Secondo l’attrice di Vivere, visto che ha giocato, parlato e scherzato con lei in occasione del party, ha provato qualcosa di insolito. Una specie di connessione appunto. La Luzzi ha aggiunto: “La connessione è una cosa bella, ma non efficace”. Vittorio non è sembrato condividere questa nuova situazione: “Le ha fatto troppe cose, non può non nominarla“.

La domanda del GF è sorta spontanea: siamo davvero vicini ad una pace tra Beatrice e Anita o la prima stava semplicemente scherzando? Capiremo qualcosa in più già a partire dall’appuntamento in diretta del 15 gennaio.