Ci stiamo avvicinando ad una nuova puntata in diretta del Grande Fratello e nella serata del 15 gennaio saranno Mirko e Garibaldi due protagonisti. Almeno stando a quanto rivelato in queste ore, infatti nonostante Brunetti non faccia più parte del cast dei concorrenti, c’è qualcosa che sta per succedere alla luce degli ultimi sviluppi che ha notato chiaramente in casa.

L’appuntamento col Grande Fratello sarà molto interessante e gli occhi saranno puntati soprattutto su Mirko e Garibaldi. Anche se ovviamente ci saranno pure altri argomenti ad allietare il pubblico. Infatti, ad esempio, Fiordaliso avrà l’opportunità di incontrare il figlio Paolo, il più piccolo, che regalerà certamente momenti molto belli alla cantante 67enne.

Grande Fratello, Mirko e Garibaldi pronti ad un momento decisivo

Prima di dirvi cosa succederà al Grande Fratello con Mirko e Garibaldi che potrebbero essere ad un punto di non ritorno, nelle anticipazioni di Mediaset è anche stata svelata una sorpresa per Anita. La ragazza potrà abbracciare suo fratello Leandro. Proprio di lui ha parlato spesso in queste settimane, infatti ha ammesso di volergli davvero molto bene.

Si prefigura un vero e proprio scontro verbale tra Mirko e Garibaldi, dato che il primo è sempre più innervosito dai comportamenti di Giuseppe nei confronti dell’ex Perla. Infatti, gli approcci del bidello sono sempre più evidenti così come il suo grande interesse per l’ex concorrente di Temptation Island. Nonostante siano al momento ex, Brunetti non accetta che lui si possa avvicinare così tanto alla Vatiero.

Da tenere d’occhio anche la situazione televoto, infatti sono a rischio eliminazione otto concorrenti: Beatrice, Federico, Rosanna, Monia, Anita, Paolo, Sergio e Stefano. E scopriremo se ci sarà un addio già nelle prossime ore.