La battuta hot di Letizia Petris a Greta Rossetti. Attimi di imbarazzo estremo nel cortile del Grande Fratello, quando Letizia decide di dire qualcosa di davvero molto piccante alla collega. In tanti però, sui social, hanno considerato il tutto molto inopportuno. Si sa poi, Letizia Petris ha spesso suscitato l’irritazione degli utenti online per alcune delle sue osservazioni su altri partecipanti al Grande Fratello. Tra gli episodi più recenti, ricordiamo il suo scontro con Fiordaliso.

La giovane partecipante al GF aveva detto alla famosa cantante, in modo piuttosto brusco, di non interferire nella conversazione che Stefano e Garibaldi stavano avendo. Questo ha offeso molto Fiordaliso, dando origine a un litigio. Un altro episodio degno di nota è quando Letizia, senza un motivo apparente secondo gli utenti online, ha accusato Vittorio Menozzi di bullismo.





La battuta hot di Letizia Petris a Greta Rossetti

Questi incidenti sgradevoli non si sono fermati qui, poiché la scorsa notte Letizia è stata al centro di un’altra polemica, questa volta coinvolgendo Greta Rossetti. Nel video sottostante, possiamo vedere diversi inquilini che stanno conversando tranquillamente seduti in cerchio. A un certo punto, Letizia Petris si rivolge a Greta dicendo: “Mi piacerebbe poter fidarmi di un uomo come tu ti fidi di quel body”.

Tutti hanno rivolto lo sguardo verso Rossetti, e Perla Vatiero ha aggiunto: “Anch’io”. Greta indossava una maglietta che metteva in evidenza il suo seno apparentemente molto stretta e dopo questo commento molti hanno notato che si è coperta con i suoi lunghi capelli. Per questo motivo, gli utenti di Twitter accusano Letizia di aver cercato deliberatamente di metterla in imbarazzo.

Ma quando devi essere cattiva e frustrata per mettere in imbarazzo una ragazza davanti a tutti facendole notare la “troppa” scollatura del vestito



Alcuni la definiscono anche “invidiosa” e “malvagia”. Nonostante i numerosi commenti negativi, c’è anche chi la difende, sostenendo che non ha detto nulla di così grave: “State davvero esagerando. Non fate mai commenti con le vostre amiche?”. Come sempre, l’opinione del pubblico è divisa.

