Grande Fratello: Rosanna Fratello choc contro Loretta Goggi. Si sa, non corre buon sangue tra le due cantanti e quando possono, almeno sembra, se le danno di santa ragione. È così che, durante gli ultimi giorni nella casa, Rosanna Fratello ha riacceso l’attenzione dei fan del programma e degli utenti del web con un commento proprio sulla Goggi. La giornata era stata particolarmente intensa per alcuni partecipanti al reality show, tra cui Giuseppe Garibaldi, che aveva attraversato un periodo di malinconia, e Monia La Ferrera, che aveva avuto diversi battibecchi con Massimiliano Varrese.

>> “La devono cacciare”. Grande Fratello, nuovo caso Anita: il pubblico non perdona

Per alleviare la tensione, la produzione ha deciso di far ascoltare ai ragazzi un po’ di musica, tra cui “Maledetta primavera” di Loretta Goggi. Nel video, Stefano Miele e Rosanna Fratello sono stati visti cantare la canzone con grande entusiasmo. Stefano, in particolare, sembrava essere il più coinvolto, e in un momento ha chiesto a Rosanna cosa pensasse di Loretta Goggi, definendola “Top”.





Grande Fratello: Rosanna Fratello choc contro Loretta Goggi

Tuttavia, Rosanna ha prima scosso la testa e poi ha risposto sottovoce: “No”. Questo ha scatenato una serie di commenti al vetriolo su un possibile attrito tra le due cantanti. Come dicevamo, questo non è il primo episodio di tensione tra Rosanna Fratello e Loretta Goggi. L’anno scorso, Rosanna aveva lanciato alcune frecciatine a Loretta dopo un commento di quest’ultima a Tale e Quale Show. In quell’occasione, Pamela Prati stava imitando Rosanna, ma la sua performance non era stata convincente.

Loretta Goggi aveva commentato: “Non hai il suo stesso vibrato, tipico della cantante”. Rosanna sembrava aver preso a cuore queste parole. In un’intervista a TG24, aveva risposto: “In diretta commentava il mio vibrato, ma io non ce l’ho, non lo avevo prima e non ce l’ho nemmeno adesso. Giudicasse i concorrenti, non me. Lei ha una vocalità anonima. A me sembra tutta gelosia”.

Loretta Goggi, nella puntata successiva, aveva risposto con una frecciatina. Parlando dell’imitazione di Pamela Prati, aveva detto di essere lei stessa un’imitatrice, ma di non riuscire a fare tutte le voci: “Ho una voce squillante, come dice Rosanna Fratello ho una voce anonima”. Ora non ci resta che attendere una risposta dalla Goggi.

Leggi anche: “Così facciamo uscire Beatrice”. Grande Fratello, l’idea di Maddaloni che piace agli altri