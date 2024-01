Mai come in questa edizione del Grande Fratello si è parlato degli autori e di regia, quindi del dietro le quinte. ‘Colpa’ di Anita Olivieri perché, da mesi ormai, molti spettatori si sono convinti che la concorrente romana abbia un feeling un po’ troppo particolare con una delle ‘voci’ che irrompono in Casa e guidano il gioco. Per questo motivo, è sempre opinione diffusa sul web, sarebbe sempre immune da provvedimenti, strigliate e, addirittura, nomination ed eliminazioni sostiene più di qualcuno.

E poco prima della nuova puntata del reality, quella di lunedì 15 gennaio 2024, un altro episodio ha destato sospetti, al punto che tanti si sono convinti che Anita abbia in un certo senso “confermato” questo suo flirt con un membro della produzione parlando esplicitamente con Rosy Chin e Greta Rossetti. Succede tutto in bagno, mentre le tre ragazze erano intente a prepararsi in vista della diretta.

GF, Anita conferma il flirt con un autore? Cosa rivela

Come detto, su Anita Olivieri si vocifera da mesi che sia in qualche modo coinvolta in un flirt con uno degli autori del Grande Fratello e le ultime esternazioni mentre si truccava con le altre hanno stupito e non poco gli utenti. Nel dettaglio, era rimasta per un attimo senza microfono ed è stata subito richiamata.

“Aaaah, subito amore… messo!”. Una frase, questa di Anita, pronunciata in modo scherzosa ma che in molti hanno notato subito. Anche perché Rosy e Greta erano con lei e la Rossetti le ha chiesto se si trattasse dell’autore che conosce bene e qui è arrivata la risposta affermativa della concorrente.

Le conversazioni di Anita e il regista addirittura lo chiama “amore “ #grandefratello pic.twitter.com/AnQ0P1eDrm — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 13, 2024

“È lui?”, le ha chiesto Greta. E Anita: “Sì, è lui! È lui quello forte a mettere la musica“. E quindi il pubblico si è scatenato tornando a insistere su questo presunto flirt che favorirebbe la concorrente a dispetto degli altri senza nemmeno prendere in considerazione l’idea che l’aver chiamato ‘amore’ il regista o l’autore possa essere stato semplicemente un modo di dire da parte di Anita.