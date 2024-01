Festival di Sanremo 2024, arriva l’annuncio ufficiale sul super ospite internazionale. Si avvicina a grandi passi la nuova edizione della manifestazione canora italiana più attesa. A condurre ci sarà ancora una volta Amadeus, la prima serata è prevista martedì 6 febbraio, l’ultima sabato 10. Ventisette i big in gara a cui vanno ad aggiungersi i primi tre di Sanremo giovani, cioè Clara, i Santi Francesi e BNKR44.

In questi giorni abbiamo parlato anche della possibile squalifica per Rose Villain che, dopo l’annuncio dei 27 in gara, ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Il regolamento, infatti, vieta ai cantanti di partecipare a manifestazioni, eventi o programmi coi loro brani, anche se diversi da quelli presentati a Sanremo 2024. Comunque, nella mattinata di oggi lunedì 15 gennaio, Amadeus ha fatto un importante annuncio ospite di Fiorello a Viva Rai2.

Amadeus e l’annuncio ufficiale del super ospite internazionale

Durante la puntata di Viva Rai2 Amadeus ha chiamato a sorpresa Fiorello per fare un importante annuncio. Tanto per cominciare oggi è il giorno dell’ascolto: i giornalisti di carta stampata e web ascoltano in anteprima presso gli studi Rai di Mecenate a Milano i brani in gara. Poi Ama ha condiviso un video in cui il super ospite internazionale conferma la sua presenza a Sanremo.

Il super ospite in questione è la star americana Russell Crowe che dichiara: “Ciao Amadeus e Fiorello, sono felicissimo del vostro invito a Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi lì. Ho scoperto – ha aggiunto l’attore – di essere anche di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno. Un legame di sangue: ciao Italia”.

Russell Crowe ha deciso di concludere il messaggio conferma di partecipazione al Festival di Sanremo con la frase diventata cult del film Il Gladiatore: “Al mio segnale, scatenate l’inferno”. Tutti i presenti sono rimasti sbalorditi dalla perfetta pronuncia dell’italiano dell’attore: “Posso dire che Russell Crowe dovrebbe doppiare Luca Ward” ha scherzato Fiorello. L’attore, che in questo momento sta girando un film in Australia, salirà sul palco dell’Ariston giovedì 8 febbraio per cantare un pezzo blues.

