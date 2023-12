Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2024. Febbraio e con sé la 74esima edizione della kermesse musicale più importante in Italia si avvicina sempre di più, big, giovani in gara e co-conduttrici sono stati già annunciati da Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival da 4 anni. Tutto svelato, come di consueto, al Tg1. Intanto Sanremo 2024 si terrà dal 7 al 10 febbraio 2024 e a Marco Mengoni toccherà l’onore dell’apertura.

Ad affiancare Amadeus, invece, ci saranno Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e a sorpresa Rosario Fiorello. Sono anche già stati annunciati i conduttori del Prima Festival: Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras. Ma nella trepidante attesa dell’inizio dal teatro Ariston, ecco subito un retroscena che riguarda il Festival. Intanto è già uscita la notizia del “divorzio” tra il conduttore e il suo ormai ex manager Lucio Presta.

“Sbattuto fuori”: il retroscena da Sanremo 2024

“Alla base di tutto ci sarebbero delle divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso e che il Festival ha accentuato. Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti“, si è letto sul portale Italia Oggi, che ha dato la notizia.

Il rumor dell’addio poi è stato confermato anche da Il Corriere della Sera, che ha parlato di “Un altro divorzio clamoroso nel mondo dello spettacolo per quella che era una coppia di fatto. Un sodalizio lunghissimo che ha attraversato anche gli ultimi quattro Festival di Sanremo, ma non è sopravvissuto al quinto”. Ma qual è il motivo alla base della rottura?

Notizia vera. Ma c’è anche altro …

‘Politica e – sanremo 2025’. Bugie e qui davvero errori di comunicazione … vedi caso Mattarella ospite . So che non posso essere smentito . pic.twitter.com/Om5kU0rsqZ — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 28, 2023

A svelare la presunta ragione tra Amadeus e Lucio Presta ci ha pensato Dagospia, che ha pubblicato dei retroscena che riguardano anche la scelta degli ospiti: “Flash! – così è stato sbattuto fuori da Sanremo Lucio Presta: sia l’ad Roberto Sergio, sia il dirigente Giampaolo Rossi non volevano le imposizioni degli ospiti scelti dall’agente. E quando Presta ha chiesto l’appoggio di Amadeus, si è sentito rispondere picche: lui, come direttore artistico del festival, era d’accordo con i vertici della Rai (si sussurra di contrasti anche tra Presta e il suo assistito dalle uova d’oro, Checco Zalone“.