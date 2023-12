Festival di Sanremo, squalifica in arrivo per un big? Ormai da diversi giorni si parla sempre di più della prossima edizione della manifestazione canora italiana più attesa (dal 6 al 10 febbraio 2024). Amadeus ha reso noto sia i nomi dei co-conduttori sia quelli di 27 big in gara (ne mancano altri tre). Al suo fianco ci saranno Marco Mengoni (la prima serata), poi Giorgia (mercoledì), Teresa Mannino (giovedì), Lorella Cuccarini (venerdì) e Fiorello (per la finale di sabato).

Per quanto riguarda i cantanti ci saranno Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi & Poveri. Ebbene una di loro sarebbe già a rischio squalifica. Andiamo a vedere chi è e perché.

Cosa ha fatto Rose Villain e perché rischia la squalifica da Sanremo

Come evidenziato da Mow subito dopo l’annuncio dei 27 big in gara Rose Villain è stata ospite di Maria De Filippi ad Amici dove ha presentato il nuovo singolo “Io, me ed altri guai”. E questo potrebbe costare caro, perfino la squalifica, alla cantante. Perché? È presto detto, d’altra parte il regolamento parla chiaro.

“Tutti gli artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero – pena l’esclusione da Sanremo 2024 […] a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse. In questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’Ufficio Stampa Rai”.

A meno che Rose Villain non abbia chiesto e ottenuto un permesso speciale, dunque, il rischio di squalifica c’è. Come sottolinea il portale “Gli estremi per la violazione sussisterebbero, staremo a vedere cosa accadrà da qui in poi”. Proprio nella serata di ieri, domenica 3 dicembre, Mahmood ha dovuto disdire la sua prevista partecipazione a “Che Tempo Che Fa” per evitare di infrangere il regolamento di Sanremo, come spiegato dallo stesso Fabio Fazio.

