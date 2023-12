Sanremo 2024, il colpaccio di Amadeus. Dopo le recenti novità e la divulgazione dei nomi femminili di questa kermesse, Amadeus stavolta punta direttamente all’ospite internazionale. Un nome che stavolta sembra arrivare e che ha un peso specifico non indifferente. Si tratta di un grande attore conosciuto in tutto il mondo che lascerà di sasso tutta la platea dell’Ariston, ne siamo sicuri.

Si conferma quindi una grande edizione quella del 2024, presentata ancora da Amadeus, che sembra più convinto che mai di dirigere questo Festival. Ma di chi parliamo? Del mitico Russell Crowe: sarà lui l’ospite internazionale di Sanremo 2024. La trattativa sembra essere quasi conclusa, con il Corriere della Sera che ha riportato la notizia in un articolo firmato da Renato Franco.

Amadeus, il conduttore del Festival, di solito preferisce mantenere segrete le trattative fino a quando non sono ufficialmente concluse, spesso annunciandole al Tg1. Tuttavia, il Corriere della Sera ha svelato il possibile coinvolgimento di Russell Crowe nel Festival di Sanremo 2024.

It would be magical to perform at San Remo again.

I hope we can work out the details. The last time was over 20 years ago!! https://t.co/0udafp8gJf