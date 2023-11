“Oddio, scusa!”. Affari tuoi, la concorrente imbarazza Amadeus. È successo un po’ di tutto in queste ultime due puntate del programma di Rai 1. Solo nella puntata del 22 novembre, un concorrente, Giancarlo, non ha vinto nulla ma ha raccontato a tutti di avere avuto un passato da frate. Il rappresentante della Campania infatti ha confessato di essere stato in un istituto francescano per ben 20 anni e di essere uscito soltanto l’anno scorso. “Nel 1997 è morto suo papà. Lui e i suoi due fratelli sono rimasti orfani, cresciuti solo dalla mamma”.

>> “Cosa facevo prima”. Affari Tuoi, la confessione del concorrente in studio. Amadeus senza parole

Ancora: “Un giorno Giancarlo ha incontrato per puro caso dei frati francescani che distribuivano alcuni volantini e ha deciso di partecipare ai loro incontri. Da lì è iniziato tutto… Avevo diciannove anni quando ho perso mio padre”, ha quindi confessato a tutta italia il Signor Giancarlo. E sulla sua storia da frate, ha dichiarato ad Amadeus: “In tanti mi hanno chiesto se ho avuto una crisi di fede, non è assolutamente così. Sono cristiano e cattolico come lo sono sempre stato”.





“Oddio, scusa!”. Affari tuoi, la concorrente imbarazza Amadeus

Poi dice: “Negli ultimi anni sentivo che in convento non riuscivo più a vivere come avrei voluto, a sbocciare”. Ora invece a far emozionare è Romina, la concorrente del Lazio. Vicino a lei c’era la mamma. Insieme hanno raccontato di una terribile tragedia che ha colpito la loro famiglia. Romina ha ricordato il papà scomparso molti anni fa, al quale era molto legata.

La madre ha detto: “Mio marito prima di morire è rimasto per cinque giorni con la testa tra le braccia di Romina”. Amadeus ha fatto sapere che l’uomo da giovane ha lavorato come attore recitando in Cleopatra con Liz Taylor, ma poi non ha proseguito la strada della recitazione: “Fin quando ha fatto l’attore?”. Romina ha dichiarato: “Fino quando ha conosciuto mia mamma, ha smesso per lei: oggi avrei potuto dire di essere la figlia di un grande attore, e invece…”.

Poi momento di panico quando, con un movimento brusco, Romina ha fatto cadere il telefono di Amadeus verso il pubblico. Super imbarazzata Romina che si è subito scusata. Il padrone di casa ha controllato che lo smartphone non si fosse rotto: “La scusa per fartelo comprare nuovo”, ha detto la donna. Alla fine Romina si porta a casa 50.000€.

Leggi anche: “Una tragedia”. Affari tuoi, Amadeus ferma il gioco per ricordare “un fatto molto grave”