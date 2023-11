Grande emozione ad Affari Tuoi. Amadeus costretto a fermarsi per ricordare un fatto terribile. Il padrone di casa ha dato il benvenuto alla concorrente della serata di lunedì 13 novembre 2023: l’Emilia Romagna. La ragazza, di Ravenna, stava giocando tranquillamente quando ad un tratto, Amadeus ha fermato tutto e ha fatto un annuncio che ha fatto venire i brividi a tutti, in studio e a casa. Amadeus ha detto: “Purtroppo la cronaca ci porta a dimenticare con una velocità pazzesca ogni dramma che si vive nel mondo”.

E ancora Amadeus: “Faccio un esempio, scoppia la guerra, poi ci si sposta subito da un’altra parte… Non dimentichiamoci che a maggio di quest’anno in Emilia Romagna è successa una tragedia incredibile e questa regione ancora porta i segni di quello che è accaduto. Nonostante l’Emilia Romagna mostri ancora i segni di quello che è successo qualche mese fa, dell’alluvione non se ne parla già più, è incredibile”.





Poi il conduttore di Affari Tuoi ha detto:“I segni dell’alluvione ci sono ancora eh, poi io ho degli amici che vivono lì e in casa loro hanno ancora il fango”. Prende quindi la parola la concorrente che dice: “Per fortuna il fango noi siamo riusciti a toglierlo con l’aiuto di tantissimi volontari e molti amici. Peraltro il paese in cui viviamo noi è stato tra i più colpiti, quindi sono arrivati volontari veramente da tutta Italia”, non nascondendo l’emozione nel dire questa cosa.

Un momento davvero toccante per la concorrente, il fratello che la accompagnava e il presentatore del programma Rai. Alla fine però tutto è bene ciò che finisce bene. La concorrente e il fratello, dopo una lunga consultazione e quasi a gioco terminato, hanno deciso di accettare l’offerta del dottore.

Proprio così, in mano aveva un pacco e in lizza c’erano ancora i famosi 300 mila euro. Per non rischiare troppo, i due fratelli hanno deciso di accettare una sostanziosa offerta della produzione di 39mila euro. Poi il colpo di scena: “Incredibile! Ha cambiato il pacco prendendo proprio quello con 300.000€!”, ha rivelato Amadeus lasciando tutti senza parole.

