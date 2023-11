Brutta notizia al Grande Fratello, infatti una protagonista è risultata essere malata e Alfonso Signorini ha avuto il compito di informare il pubblico. Si sarebbero immediatamente create delle dinamiche parecchio interessanti, ma purtroppo le hanno comunicato qualcosa di molto negativo e lei ha dovuto prendere atto della situazione. La sua speranza è che possa rimettersi in sesto il prima possibile e poter così dare il meglio di sé.

Nonostante non sia stato possibile per lei entrare al Grande Fratello, questa protagonista attualmente malata è ugualmente riuscita a parlare a distanza collegandosi con il conduttore e la casa. Alfonso si è rivolto verso le telecamere e, parlando anche col pubblico che in quel momento era davanti alla televisione, ha rivelato il motivo ufficiale per il quale questa persona non è stata in grado di entrare regolarmente dalla porta rossa.

Leggi anche: “È peggiorata, sta male”. Mughini scoppia in lacrime: al Grande Fratello gli danno la brutta notizia





Grande Fratello, protagonista risultata malata: l’annuncio di Signorini

Dunque, il padrone di casa del Grande Fratello ha rotto il silenzio e ha annunciato che la protagonista, che nella serata del 13 novembre doveva diventare la nuova concorrente, non ha potuto rispondere presente fisicamente perché malata. Queste le parole di Signorini in diretta televisiva: “Doveva entrare come concorrente del Grande Fratello, però succede che era in isolamento. Ha preso il Covid“. Poi le è stato chiesto quali fossero le sue attuali condizioni di salute.

Ad aver beccato il coronavirus è stata Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, che ha dichiarato durante il videocollegamento: “Ciao a tutti, buonasera. Sto abbastanza bene, però purtroppo sono risultata positiva. Speriamo di riprendermi il prima possibile”. Alfonso Signorini ha subito sdrammatizzato la situazione: “Non è che te l’ha tirata Greta (Rossetti n.d.r.)?”. E l’ex concorrente di Temptation Island ha esclamato: “Spero che non sia così”.

Prima di parlare con Mirko, sono state fornite delle indicazioni da rispettare a Perla dal conduttore: “Avrai un confronto faccia a faccia, ma tu non dirgli niente né del Covid né del fatto che sarai una futura concorrente perché non sa nulla”. E così è stato fatto.