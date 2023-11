Giampiero Mughini in lacrime al Grande Fratello 2023. Da quando è entrato, il commentatore sportivo e scrittore, non ha mai lasciato spazio alle emozioni. Anzi, si è sempre trovato in mezzo a qualche polemica o qualche parola di troppo. Ora invece vediamo, finalmente verrebbe da dire, un Mughini molto più rilassato e vero. Tutto merito di Alfonso Signorini e di una sorpresa che il giornalista si ricorderà per sempre. Ad un tratto, durante la 19esima puntata del reality show di Canale 5, il padrone di casa chiama all’appello l’opinionista sportivo.

A questo punto Signorini invita Michela, la moglie di Mughini, a raggiungerlo proprio nel salone della casa più spiata d’Italia. Appena entra per fortuna sua nessun freeze, ma solo grasse risate quando si vedono: “Ciao tesoro”, dice il marito alla donna. Un abbraccio dolce e bellissimo quindi e ad un tratto l’uomo scopre che la sua cagnolina, 14 anni, “è peggiorata”. Poi dice alla moglie: “Sei elegantissima”.





Poi Mughini dice a tutti: “Prima o poi.. Pensavo che potesse accadere. Siete stati cortesi a farlo accadere. Cos’altro c’è in un rapporto importante se non la condivisione delle piccole cose quotidiane?”. La moglie di Giampiero Mughini racconta poi: “Io ero la costumista e lui partecipava a una trasmissione”.

L’uomo dice: “Dopo alcune traversie iniziali, lei ha fatto il primo passo sotto forma di una telefonata, dicendomi se andavamo assieme al cinema o a cena. Siamo andati al cinema e a cena per circa un anno di seguito. Un anno senza che ci fosse una parola ‘losca’. Siccome c’era un’intesa perfetta… Una volta mi disse che c’era un film di Wim Wenders su uno stilista di cui io non sapevo nulla, andammo a vederlo e io rimasi a bocca aperta”.

E ancora l’uomo: “Una sera dovevamo andare a cena e io le chiesi di venire a mangiare da me perché c’era la finale di coppa del mondo di pallavolo. Dopo quella partita, o era amore. Dietro quel suo modo di fare c’era una persona intera che continua ad esserlo dopo 33 anni”. Poi Signorini fa entrare i suoi cani e Mughini dice: “Amori miei”. Un’emozione grandissima per Giampiero Mughini che si ricorderà per tanto, tanto tempo.

