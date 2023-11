Com’era prevedibile nella nuova puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha chiamato in disparte Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Protagoniste delle discussioni più feroci negli ultimi giorni, le due prime donne della Casa hanno visto le clip e provato ad avere un confronto civile. Poco dopo le ha raggiunte anche Giuseppe Garibaldi nella stanza superled, chiamato a esprimere la sua posizione nei continui scontri tra le due concorrenti.

“Da che parte sto? Non c’è nessuna parte – ha chiarito in diretta lunedì sera – Io voglio bene ad Anita e rispetto il suo pensiero anche se non lo condivido. Lo accetto e le voglio bene ancora di più. Se tengo di più a Beatrice o alla casa? Tengo di più a Beatrice, però io riesco a integrarmi bene nella casa”. Ma perché nei giorni scorsi ha pianto, è stata la domanda del conduttore.

GF, Garibaldi lascia Beatrice in diretta

E qui ha iniziato un lungo discorso: “Perché scegliendo di stare con Beatrice mi sono perso. Sono entrato con l’intento di divertirmi e fare divertire. Dal momento in cui mi sono messo con Beatrice, il mio divertimento, il mio fare scherzi, ballare con le altre, si è adattato al nostro sentimento. […] Io questi momenti di crisi nella mia vita, a trent’anni non li ho mai avuti”.

Discorso che è proseguito con una rivelazione di Giuseppe Garibaldi che ha spiazzato Signorini: è pronto a mettere un punto alla relazione con l’attrice cui si era riavvicinato: “Io in questi tre giorni ho litigato con Beatrice. Sapevo che quando ho iniziato la storia con lei ci sarebbero state delle difficoltà che dovevano essere affrontate. C’è un sentimento con lei e la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi, lo stare male, stanotte ho pensato che devo mettere un punto a tutto”.

Un punto fermo alla storia tra Garibaldi e Beatrice? Così sembra… #GrandeFratello pic.twitter.com/t1NncE4u3h — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2023

“Sì, voglio mettere un punto a questa storia. Non vanno bene i continui litigi. Come reagirà Massimiliano Varrese? Sarà più contento”, ha detto sicuro. “Caspita!”, la reazione del padrone di casa, mentre quella di Beatrice è stata tutto fuorché scomposta: “Io me l’aspettavo e sono d’accordo”. Ma ha voluto precisare che “il punto l’ho messo io tre giorni fa”.”Allora non me ne sono accorto”, la replica del bidello.