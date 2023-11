Negli ultimi giorni Letizia Petris ha parlato spesso agli inquilini del Grande Fratello della relazione con l’ex fidanzata Nicole, dicendo di averla amata tanto e nella puntata andata in onda lunedì 13 novembre Alfonso Signorini ha parlato della loro storia, in particolare dopo aver letto le pesanti dichiarazioni di Nicole Conte, che aveva risposto alla frase di Letizia: “È finita perché mio padre non lo accettava”.

Subito dopo Nicole l’ha smentita accusandola di averla tradita e poi di averla anche picchiata: “… appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo”.

Durante la diretta Alfonso Signorini ha chiamato Letizia e l’ha informata su quanto sta accadendo fuori dal Grande Fratello e ha chiesto alla concorrente di parlare delle sue storie d’amore, quella con Nicole e quella con l’ormai ex fidanzato Andrea. Signorini ha chiesto alla gieffina di andare nel giardino del Tugurio per farle sentire quanto scritto in un post pubblicato sul profilo Instagram da Nicole. La ragazza ha scritto che Letizia le ha rovinato la vita, tanto da dover andare da uno psicologo per riprendersi.

Durante la notte Letizia è tornata a parlare di quanto accaduto in puntata e coprendosi il microfono ha fatto una rivelazione choc ad Angelica Baraldi, Fiordaliso e Anita Olivieri. “Ragazze è grossa questa. Mia mamma fa partire una… cento per cento. Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento non parlo di me. Sì mia mamma è nera in questo momento… denuncia. A livello proprio legale”.

E una cosa grave da denuncia addirittura

Ma lei non mi pare si stia agitando

Quindi credo alle parole di Nicole #grandefratello — Sofia! vive di luce riflessa 😅 (@Sofia17324238) November 13, 2023

A questo punto Fioredaliso è intervenuta per tranquillizzare Letizia: “Tua mamma è una donna con la mente aperta e di sicuro non ce l’ha con te. Parti dal presupposto che per il lavoro che fa ha la mente apertissima. Quindi farà le sue mosse. Ma non con te, tu non c’entri nulla in quello che è stato detto. Dici che lo fa? Sicuro, per forza“, ha detto la cantante.