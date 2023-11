“Devi uscire dalla casa”. Grande Fratello chi è stato eliminato nella puntata numero 19, quella del 13 novembre 2023. Una serata a dir poco scoppiettante, con un Alfonso Signorini su di giri come al solito e intento ad alimentare tutte le varie tematiche del reality. Chiaramente si è partiti dall’ingresso di Perla Vatiero, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Il padrone di casa annuncia che la ragazza sta per entrare ma non adesso. Il motivo? È positiva al Covid, proprio così. Poi si è passati ad un altro filone e Giuseppe Garibaldi ha deciso cosa fare con Beatrice Luzzi.

L’uomo infatti ha deciso di chiudere la loro storia. Giampiero Mughini poi ha potuto riabbracciare sua moglie Michela: la donna è arrivata nel salotto e tra loro è stato davvero dolce e bellissimo. Poco dopo Ciro ha ammesso che non ce la fa più e che vuole uscire: ironia della sorte è proprio lui il primo a salvarsi. L’uomo chiaramente era felice per i voti, ma ha raccontato di non riuscire più a vivere in “questa bolla”.

“Devi uscire dalla casa”. Grande Fratello chi è stato eliminato

Ma esce? Sembra di no, almeno per il momento. Si è poi arrivati a parlare di Massimiliano Varrese. L’uomo ha deciso di fare i nomi di chi non sopporta: Anita, Letizia, Angelica e Fiordaliso. E ha detto: “Sono molto più neutro e sarò più sincero sui loro comportamenti. C’è stata una frattura. Con Rosy ho un buon rapporto. Sì, anche con Fiordaliso, ma certe parole…”. A questo punto Fiordaliso non ci ha visto più e ha commentato all’attore: “Si sta comportando come me?”.

E ancora: “C’è da dire che io ero stata manomessa da Massimiliano”. Poco dopo Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno acuto il loro confronto e ed è scesa qualche lacrima. Letizia Petris allora è stata messa in mezzo a parlare delle ultime dichiarazioni della sua ex e ha detto a Signorini: “Tante cose non sono mai state capite e non le ho volute affrontare con lei”.

Poi racconta: “Mi ero fatta odiare da lei.. avevo 18 anni ed ero molto giovane. Tutto quello che è stato detto fa parte della sua persona. Sono certa di alcuni miei pensieri… Non ho voglia di stare qua a difendermi, perché chi mi ama mi conosce. Per il fatto di Paolo, è veramente squallido quello che dice”. Poi è arrivato il momento dell’eliminazione. A dover abbandonare la casa è Jill Cooper con il 22% (Giuseppe 49%, Ciro 29%). Ora al televoto ci sono: Grecia, Anita, Beatrice, Rosy, Ciro e Massimiliano.

