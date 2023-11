C’è una nuova coppia attenzionata al Grande Fratello: quella composta da Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Da giorni, forse settimane, sempre una contro l’altra ormai sembrano essere arrivate ai ferri corti. Già, la tregua è bella che finita tra loro. E via liti su liti, dove volano anche parole grosse, e sfoghi con gli altri inquilini della Casa: c’è da scommetterci che nella nuova puntata del reality show di Canale 5 Alfonso Signorini dedicherà loro più di un blocco. Anche perché nelle ore che precedono la diretta la situazione sta prendendo una brutta piega.

Da un lato c’è Beatrice Luzzi che minaccia la rivale con Massimiliano Varrese: in giardino gli ha proprio detto che vuole “rovinarla”. L’attrice ha espresso il desiderio che Anita non riceva più l’immunità.. Nelle settimane scorse, in effetti, la 26enne è riuscita ad evitare il giudizio del pubblico eludendo le nomination grazie all’aiuto dei compagni di avventura. E questa storia deve finire secondo Beatrice.

GF, Anita Olivieri accusa Beatrice: “L’ha rubato”

“Io spero – le parole di Beatrice a Massimiliano – che non si immunizzi la biondina perché la devo rovina’“. Una palese dichiarazione di guerra e stasera nella nuova puntata staremo a vedere se e in che modo il piano dell’attrice di Vivere contro Anita si realizzerà. Molti suoi fan se lo augurano, non foss’altro per capire se cosa pensa davvero il pubblico su di lei.

Ma passiamo ad Anita Olivieri, che sempre nelle ultime ore ha lanciato un’accusa molto pesante alla coinquilina. Parlando con Angelica Baraldi e Mirko Brunetti, ha parlato di “cleptomania” e raccontato un episodio che ha lasciato gli stessi suoi amici senza parole: Beatrice le avrebbe rubato un reggiseno.

Anicessa insinua che Bea le abbia rubato il reggiseno e le da della cleptomane.

A questa ancora non le basta essere asfaltata regolarmente#GrandeFratello pic.twitter.com/rnn1fsLp2H — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) November 12, 2023

La cleptomania è una malattia che fa rubare alla persona che ne soffre oggetti inutili e di scarso valore e quindi Bea con una 4 ruba a una con la retromarcia😂. però se tu pensi abbia fatto questo 🤨 l'affronti non fai riportini in giro. Ma la correttezza non fa parte di Anita — Patrizia❤️🖤 (@66desa) November 12, 2023

“Io il mio reggiseno di notte lo metto per terra. E non l’ho trovato da nessuna parte. Io penso che lei abbia una quinta, non lo so… […] Allora ho detto ‘per scrupolo, fammi andare a vedere’. Nel suo zaino era. Se gliel’ho detto? No! Cioè… cleptomane, non lo so!”, le sue parole. E il pubblico ha subito commentato l’accaduto: tutti scioccati da questa accusa.