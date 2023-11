Attimi di forte commozione ad Affari Tuoi. Il concorrente dell’ultima puntata del programma condotto da Amadeus è il signor Giancarlo di Angri. Il simpatico campano ha tanto la fortuna nella puntata di mercoledì 22 novembre 2023. Giancarlo lo aveva già raccontato nelle precedenti puntata: era un frate francescano e lo è stato per oltre vent’anni. L’uomo però nel 2022 ha deciso di darci un taglio e di cambiare vita.

Appena uscito dal convento così, ha deciso anche, tra le altre cose, di provare a tentare la dea bendata nel programma di Rai 1. Il padrone di casa ha raccontato la sua storia dicendo: “Nel 1997 è morto suo papà. Lui e i suoi due fratelli sono rimasti orfani, cresciuti solo dalla mamma. Un giorno Giancarlo ha incontrato per puro caso dei frati francescani che distribuivano alcuni volantini e ha deciso di partecipare ai loro incontri. Da lì è iniziato tutto…”.





“Avevo diciannove anni quando ho perso mio padre”, ha quindi confessato a tutta italia il Signor Giancarlo. E sulla sua storia da frate, ha dichiarato ad Amadeus: “In tanti mi hanno chiesto se ho avuto una crisi di fede, non è assolutamente così. Sono cristiano e cattolico come lo sono sempre stato. Negli ultimi anni sentivo che in convento non riuscivo più a vivere come avrei voluto, a sbocciare”.

Poi Giancarlo ha fatto sapere a tutti che ha intrapreso gli studi in Psicologia del Lavoro dopo l’uscita dal convento: “Mi manca solo la tesi e poi conseguirò la laurea”. Ma tornando per un attimo al gioco, cosa è successo a Giancarlo? L’uomo ha deciso di cambiare il pacco numero 1 con il 4. Aprendo poi il suo pacco originale ha scoperto che dentro c’erano 50.000€.

Grande delusione per il signor Giancarlo che però non ha ricevuto segnali celesti per scoprire il pacco migliore. Alla fine Amadeus si dispiace per l’uomo che non si porta a casa un euro: “Il dottore, offrendovi il cambio, vi ha ingannato tutte e due le volte…”. Alla fine Giancarlo non è stato molto fortunato, avrà fatto arrabbiare qualcuno ai piani alti? Si fa per scherzare!

