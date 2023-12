“Lo faccio per le mie sorelle”. Domenico commuove ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus e in onda ogni sera, tranne il sabato, su Rai 1. E nella puntata del 3 dicembre è successo qualcosa che ha fatto commuovere davvero tutti, in studio e dietro la tv. Così, dopo la solita pausa settimanale del sabato dovuta a Ballando con le Stelle, ieri sera è andata in onda la solita puntata domenicale di Affari Tuoi.

Amadeus ha sin da subito sottolineato un inizio difficile, poiché Domenico, il protagonista della puntata, ha immediatamente trovato il pacco rosso contenente la vincita massima di 300.000€. Nonostante un inizio non proprio promettente, le cose sono per fortuna gradualmente migliorate, ma alla fine, il concorrente calabrese di Melia di Scilla si è trovato di fronte a una scelta difficile.





Durante l’ultima fase del gioco, Domenico, con gli occhi lucidi, ha dovuto decidere se accettare un’offerta di 60.000€ o rischiare aprendo il suo pacco, il numero 11, che potrebbe contenere o 200.000€ o solo 100€. Ha mantenuto la sua decisione di non cambiare il pacco durante tutto il gioco, rifiutando tutte le offerte del dottore e sottolineando il desiderio di giocare fino alla fine.

Tuttavia, la paura di ricevere solo 100€ alla fine lo ha spinto ad accettare l’offerta di 60.000€. Quando ha scoperto che il suo pacco conteneva più del triplo di quella somma, ha rivolto un sorriso agli spettatori in studio, accettando la situazione con un “Va bene così, va bene così…”.

Hai fatto bene Domenico. Meglio 60000€ che 100€ #affarituoi — Raffy1313 (@Raffy1380) December 3, 2023

Prenditeli Domenico.

60000€ sono tanti e puoi aiutare tua sorella ❤️ #affarituoi — Raffy1313 (@Raffy1380) December 3, 2023

Poi Domenico ha accettato l’offerta del dottore spiegando il motivo della sua decisione: “A casa mi aspettano due sorelle che sono tutta la mia vita, non posso tornare a mani vuote”. Applausi per il ragazzo.

