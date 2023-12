Tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In c’è stato Fedez, il cantante ha raccontato l’ultimo periodo della sua vita e riaperto una ferita nel cuore di Mara Venier. Davanti alla ‘zia’ Fedez si è messo a nudo senza vergogna, raccontando di aver pensato anche a gesti estremi, pensieri che ha allontanato grazie alla famiglia. “Non ti nego che ho tanta paura di non farcela. Ho 34 anni, il mio fisico ha reagito a cosa invasive e la mia mente si sta stancando. A volte la mente può essere una prerogativa più importante del fisico. Ho rischiato di morire”.

>“Accoltellato e preso a martellate”. Quarantenne massacrato dal branco: l’aggressione choc all’esterno di un locale. “Erano dieci contro uno”

“Ho dovuto fare i conti con la possibilità di morire. Devi affrontare una cosa grande e farlo in maniera così precoce non è sano, è traumatico e questo anche dopo l’intervento si è portato dietro degli strascichi, senza che io me ne rendessi conto. Avevo questa volontà di fare indigestione di vita. Dormivo poco, uscivo sempre e cercavo di stare con più persone possibile, in più prendevo delle medicine, dei farmaci psicologici”.





Domenica In, Mara Venier in lacrime durante l’intervista a Fedez

“Dopo Sanremo ero nel culmine della mia poca lucidità. Dopo qualche settimana la mia bocca ha smesso di funzionare e inizio ad avere dei tic alla bocca. Non riuscivo a parlare. Ho avuto un effetto da rebound che è bruttino, sono stato 2 settimane senza riuscire a camminare, sudavo freddo, disorientamento. Il momento più difficile è stato dopo perché sono caduto in una depressione molto profonda”.

Mentre ascoltava il suo calvario Mara Venier è intervenuta raccontando alcune esperienze ed un’intimità fatta di chiamate con Fedez. Ha raccontato Mara delle tre ulcere e del ricovero per una sindrome depressiva da stress, nel periodo in cui era sposata con Jerry Calà, per la quale ha fatto anche una settimana di terapia del sonno.

Poi, dopo aver parlato degli impegni di Fedez e sua moglie nel campo della beneficienza, si è commossa dicendogli: “Grazie Federico, tu mi hai aiutato, ma io non ho fatto in tempo“. A quel punto anche Fedez si è commosso ed è scattato un abbraccio con i due in lacrime. Poi hanno ricominciato a chiacchierare e il cantate ha detto che ora sogna di aprire un centro per ragazzi con problemi.