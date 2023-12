Brutale aggressione a Rozzano, periferia sud di Milano: un 40enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Humanitas dopo un pestaggio subito all’esterno di un locale: La Kalle Club di via Curie. Ancora da capire la ragione alla base del fatto. Scrive Repubblica come: “Da quanto è stato riferito la vittima, un italiano, è stato circondato da un gruppo di persone (sembra una decina) che lo hanno colpito con coltellate al torace, alla schiena e all’addome e, con un martello, in faccia all’altezza di un occhio”.

Tra le ipotesi più probabili quella di una lite degenerata. Sembra infatti che la vittima stesse trascorrendo la nottata in compagnia di alcuni amici, che non erano presenti nel momento in cui l’uomo è stato aggredito. Non ci sarebbero elementi per pensare ad un agguato o una spedizione punitiva.





Dopo l’aggressione il 40enne è stato trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono gravi ma è fuori pericolo di vita. intanto la compagnia dei carabinieri di Corsico è al lavoro per individuare i responsabili dell’accoltellamento.

A poco serviranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, fanno sapere gli investigatori, dal momento che si tratta di dispositivi non illuminanti. Scrive il Giorno come episodi del genere nell’area non siano isolati: “Un fatto analogo, con due giovani stranieri di 21 e 28 anni soccorsi dopo aver riportato ferite d’arma da taglio, è avvenuto, sempre a Rozzano tra via delle Mimose e via dei Gladioli, lo scorso 22 novembre”.

E ancora: “Tre giorni fa a San Giuliano, tre marocchini di 22, 32 e 39 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti di droga, sono stati feriti, al culmine di una rissa, da due connazionali che dopo averli accoltellati si sono dati alla fuga”.