Uomini e Donne, il pubblico già pensa a settembre dopo gli ultimi sviluppi. Ultimissimi, perché la registrazione del 6 maggio ha concluso questa lunga stagione fatta di colpi di scena, nascita di nuove coppie ma anche addii, soprattutto nel trono classico. Ida Platano come Manuela Carriero, l’ex Temptation Island che si è seduta sul trono a settembre scorso con Brando e Cristian e ha lasciato il programma dopo un paio di mesi senza scegliere.

Quindi è subentrata Ida Platano, che da dama è stata ‘promossa’ a tronista da Maria De Filippi quando ha chiuso con Alessandro Vicinanza dopo circa 11 mesi di relazione. E se l’ex cavaliere e suo ex fidanzato ora è innamorato e felice accanto a Roberta Di Padua, lei non ha avuto fortuna nemmeno questa volta a Uomini e Donne. Né Mario né Pierpaolo l’hanno convinta a iniziare una nuova storia d’amore.

UeD, pubblico furioso: “Vogliamo vedere quella puntata”

Le anticipazioni svelano che Ida Platano reagirà molto male a una confessione di Mario che, dopo aver negato per diverse registrazioni di essere stato in un B&B con una ragazza, ammetterà tutto e verrà poi eliminato dalla tronista, che deciderà di interrompere in modo definitivo la loro conoscenza e anche la sua permanenza a UeD.

Da settimane ormai il pubblico conosce l’epilogo del trono di Ida e si aspettava di vedere la famosa puntata della ‘cacciata’ di Mario mercoledì 8 maggio. E invece su Canale 5 è andato in onda il racconto sulle conoscenze di alcuni componenti del parterre e la lite tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta e i telespettatori si sono sfogati sui social.

Maria ti avviso se domani non c'è LA PUNTATA #uominiedonne pic.twitter.com/W179pkGDx7 — Raffaella Ruggeri (@Rugge2Raffaella) May 8, 2024

“Noi che attendiamo la vicenda di Mario da settimane e ancora niente”, “Vogliamo vedere lo sbugiardamento di Mario, non ce ne frega nulla delle barbie anziane”, “Quindi manco oggi si parla di Mario e Ida?”, “Però mamma mia l’hanno registrata un mese fa ed ancora non va in onda sto perdendo le speranze”, si legge sotto al post che anticipa la puntata di mercoledì. Insomma, il pubblico sta davvero scalpitando ma l’attesa pare (quasi) finita: la puntata in questione dovrebbe essere trasmessa giovedì 9 maggio.