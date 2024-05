Uomini e Donne, c’è solo un momento che il pubblico aspetta: quello dell’addio di Ida Platano. Per questa stagione infatti le registrazioni sono terminate per questa stagione, ma i telespettatori devono ancora assistere all’epilogo del trono della parrucchiera di Brescia. Sappiamo dalle anticipazioni che abbandonerà il programma di Maria De Filippi senza fare la scelta, ma tornerà in studio per un ultimo confronto con Mario Cusitore.

Quando si vedranno in tv questi sviluppi? Secondo quello che Lorenzo Pugnaloni ha postato su Instagram, nel pomeriggio dell’8 maggio dovrebbe andare in onda la famosa puntata di Uomini e Donne in cui Mario confesserà di aver incontrato la ragazza con la quale è stato visto a Napoli all’inizio di aprile, cosa che ha negato per settimane.

UeD, la mossa di Mario per Ida

E sarà questa la goccia che farà traboccare il vaso: quella confessione porterà infatti all’eliminazione di Mario, alla sfuriata di Pierpaolo con la tronista e alla scelta di quest’ultima di ritirarsi per mancanza di corteggiatori. L’attesa è quasi finita per il pubblico, entro fine mese assisterà a tutti questi colpi di scena.

Anche perché stando sempre agli spoiler dei beninformati, le registrazioni dell’edizione 2023/2024 sono finite lunedì scorso e dovrebbero far compagnia ai telespettatori fino a venerdì 24 maggio. Insomma, alla fine Ida e Mario si diranno addio ma pochi credono che non li vedremo in più. Molti sono infatti convinti che il loro futuro sia nel parterre del trono over, rispettivamente nel ruolo di dama e di cavaliere.

Sempre a patto che non accada nulla tra di loro nel frattempo. Perché a quanto pare Mario non ha intenzione di mollare la presa con Ida. Il corteggiatore, segnala sempre Pugnaloni ha infatti lasciato un like a un post che una fanpage ha dedicato a lui e a Ida. È un video che sulle note dal brano Goodbye my lover riassume quello che è accaduto di recente tra i due, in particolare le liti e i riavvicinamenti. Una mossa, questa social di Mario, che sembra confermare la sua intenzione di non voler demordere con Ida nonostante lei l’abbia respinto in più occasioni dopo averlo eliminati davanti alle telecamere. “Guardate, Mario ha messo like”, “E se non è amore questo..”, si legge tra i commenti al post. E chissà come avrà reagito lei…