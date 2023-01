Oriana Marzoli è una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia tante dinamiche e tanti equilibri sono cambiati. Prima c’è stata la storia con Antonino Spinalbese: i due più volte sono finiti sotto le coperte, l’attrazione era evidente, poi all’improvviso l’hair stylist ha deciso di troncare la relazione soprattutto dopo una frase infelice dell’influencer detta sulla figlia del vippone.

L’altro flirt nella casa è stato quello con Luca Onestini e ne è venuto fuori un triangolo con Daniele Dal Moro. Inizialmente il pubblico pensava che potesse nascere qualcosa che Luca e Oriana, soprattutto dopo la fine della storia tra l’ex calciatore e Nikita Pelizon. Tuttavia il romagnolo ha palesato la sua mancanza di interesse verso l’influencer venezuelana, che probabilmente immaginava una reazione ben diversa. “Io mi sono resa conto che tu hai fatto le stesse cose con Nikita”.

GF Vip, Oriana Marzoli mette la testa tra le gambe di Luca Onestini

Inoltre si è scoperto che i due si conoscevano prima di questa esperienza al GF Vip. Infatti i due vipponi hanno partecipato infatti allo stesso reality show in Spagna, seppure in ruoli diversi: Luca Onestini da concorrente, Oriana da opinionista. Si tratta del reality Secret Story (un format di origine francese) dove un gruppo di concorrenti vengono chiusi in una casa con le telecamere e ognuno conserva un segreto. I concorrenti devono riuscire a conservare il loro segreto e scoprire quello degli altri.

Nelle ultime ore il pubblico ha assistito a un momento particolare tra Luca Onestini e Oriana Marzoli. Si è trattato di qualche attimo che ha fatto riflettere i telespettatori. Infatti la vippona nella serata di giovedì 26 gennaio ha trascorso tanto tempo con l’ex Uomini e Donne. All’improvviso è successo qualcosa che ha messo in imbarazzo anche lui: si sono appoggiati sul divano e lei si è praticamente stesa su di lui arrivando per qualche attimo a mettere la testa tra le gambe.

Luca Onestini non ha nascosto il suo imbarazzo, mentre il pubblico ha notato una certa incoerenza da parte di Oriana Marzoli che poco prima aveva detto qualcosa contro questo tipo di atteggiamenti. Chissà se la sua è stata una provocazione o se ha cambiato idea all’improvviso. Insomma un altro episodio che la vede protagonista assoluta di questa edizione del GF Vip 7.