Bufera in arrivo, l’ennesima dall’inizio del reality, sul GF Vip 7 e in particolare su Luca Onestini e Oriana Marzoli. Un video sta girando in queste ore e sta scatenato i telespettatori, che pensano di aver ormai compreso tutto. I due vipponi sono parsi molto preoccupati, dopo aver saputo qualcosa che ritenevano non potesse essere possibile. Mentre stavano ascoltando la storia di una delle coinquiline, lei si è avvicinata all’orecchio dell’ex UeD e gli ha detto una cosa, captata dagli attenti utenti.

Un momento difficile al GF Vip 7 per Luca Onestini e Oriana Marzoli, con il primo che deve difendersi da un’accusa emersa nel corso dell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini. Una compagna di avventura ha infatti rivelato delle cose molto forti, che nessuno si aspettava di dover ascoltare. Testimone di questo racconto Antonella Fiordelisi, che ha sentito tutto con estrema attenzione. Ma vediamo a cosa ci stiamo riferendo e soprattutto cosa avrebbe detto l’influencer venezuelana.

GF Vip 7, Luca Onestini e Oriana Marzoli scoperti sul fatto

Tutto è nato quando nella diretta di lunedì 23 gennaio Nikita Pelizon ha raccontato qualcosa al GF Vip 7, che ha sorpreso Luca Onestini e Oriana Marzoli. Anzi, per essere più precisi, è stato trasmesso un filmato dalla produzione del programma con la modella che diceva: “Io ballavo muovendo un po’ i fianchi, avevo un vestito molto aderente. Poi mi ha preso le mani, me le ha messe dietro e lo sfioro per sbaglio. Dico che non volevo, lui mi dice che non dovevo scusarmi e poi: ‘Questo è tutto quello che sai fare? Dimmi porcate'”.

Sentito tutto questo, Oriana Marzoli ha sussurrato una frase ad Onestini e sarebbe stata la seguente: “Ma non avevano detto che è fuori dalle telecamere?”. E lui ha risposto: “Infatti”. Quindi, nei loro occhi e sul loro viso è apparsa una preoccupazione molto grande e gli utenti hanno scritto che questo farebbe comprendere che Nikita avrebbe detto cose vere. Immediata la reazione di diversi internauti, che hanno voluto dire la loro in merito ad una vicenda, che potrebbe non aver ancora trovato la sua fine.

Mentre fanno vedere il video di Nikita che racconta ad Antonella il servizio CHI



Oriana : ma non avevano detto che è fuori dalle telecamere

Disonesto : infatti



🤡🤡🤡🤭 ESTUPIDI 🤭 pic.twitter.com/WD6tJ81qNP — La malmostosa (@Lilith_6a6) January 23, 2023

C’è chi ha attaccato Oriana e Luca: “Stupidi”, “La paura negli occhi, che ominicchio”, “Per un attimo si sono cag*** sotto”, “Colpevoli”, “La prova che Nikita che non mente”, “Il terrore in faccia”, “A questo punto c’è un accordo col GF, non ho altre spiegazioni che siano plausibili”.