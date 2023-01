“Devi nasconderti in sauna…”. Luca Onestini trema, fuori dal GF Vip la bomba al veleno di Giulia Salemi

GF Vip, Giulia Salemi risponde a Luca Onestini. Nell’ultima puntata del reality trasmesso da Canale 5 il vippone se l’è presa apertamente con colei che si occupa di captare il sentiment del pubblico sui social. L’ex UeD è stato protagonista in puntata di un duro scontro con Nikita Pelizon che gli ha rivolto diverse accuse. I due, ormai è palese, non si sopportano più. A mettere altra benzina sul fuoco ci ha pensato la mamma di Luca Onestini che ha attaccato Nikita definendola “una grande stratega”.

Alle parole della donna ha risposto Sonia Bruganelli: “Ma lei pensa davvero di poter venire qui e lanciare accuse per difendere suo figlio. Ad Antonino ha detto che porta le donne a letto e poi le molla. Ma come si permette? Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio”. In ogni caso Luca Onestini è convinto che ci sia una sorta di congiura contro di lui. Tutto ordito, appunto, da Giulia Salemi che farebbe di tutto per farlo apparire sotto una cattiva luce.

Luca Onestini attacca Giulia Salemi, che ribatte decisa

Al termine della puntata Luca Onestini ha attaccato Giulia Salemi: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. […] In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

A queste accuse Giulia Salemi ha voluto rispondere con un tweet: “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni”.

Anche Antonino Spinalbese aveva poco tempo fa messo in dubbio la correttezza di Giulia Salemi e la risposta dell’influencer era stata praticamente identica. Chissà se a Luca Onestini basterà questo tweet per dichiarare chiusa la questione. A occhio e croce la discussione tra i due continuerà ancora. Voi che ne dite?

