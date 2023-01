“Una lettera dall’avvocato”. GF Vip nei guai, la famiglia della vippona contro Signorini e gli autori: cosa è successo

GF Vip, la sorella di Nikita Pelizon sul piede di guerra. Fari puntati su Nikita, o meglio sulla sorella Jessica che è già intervenuta nel reality condotto da Alfonso Signorini. Ma, a quanto pare, vorrebe un’altra opportunità per alcuni chiarimenti. In questi giorni l’influencer triestina è al centro dell’attenzione per lo scontro non più sanabile con Luca Onestini. I due se ne stanno dicendo di ogni genere dopo le pesanti accuse di lei a lui in puntata.

Adesso spuntano gli avvocati. Non si tratta delle denunce che Nikita Pelizon ha ricevuto per maltrattamenti di animali, no. In questo caso è Jessica a far sapere tramite un’intervista a FanPage: “Sia lo staff (composto dalla sua migliore amica Giulia, un social media manager, un avvocato, un’altra persona e dall’agenzia di Nikita) che io come famiglia – i miei genitori non possono intervenire causa religione – abbiamo chiesto più volte di potere andare a sostenerla”. Ma questa possibilità le sarebbe stata negata.

Jessica Pelizon contro il GF Vip e la lettera dell’avvocato

Jessica Pelizon ha dichiarato: “Nikita ha chiesto anche alla psicologa di vedere la sua amica Giulia ma nessuno ce lo concede. Ci siamo rivolti al contatto che abbiamo al GF ma non c’è niente da fare. La scorsa settimana mi avevano detto che le avrebbero mandato una lettera di mia figlia. L’abbiamo preparata di corsa e poi hanno annullato quel momento dicendomi che l’uscita di Patrizia aveva cambiato la scaletta e, dovendo togliere qualcosa, hanno tolto la lettera. Chiarisco che non sono state prodotte denunce, è stata semplicemente mandata una pec per chiedere che a Nikita siano mostrati i video di quanto accaduto, esattamente come accade per gli altri”.

Jessica ritiene che la sorella non venga adeguatamente tutelata dalla produzione del GF Vip. “Nikita è stata offesa e diffamata – attacca – Luca e Oriana hanno insinuato che abbia ustionato qualcuno apposta con la piastra, Onestini ha detto che avrebbe dato della “migno***” a una coinquilina, cosa falsa. Wilma le ha detto che è una psicopatica, una faccia di me***. C’è anche Sarah che sa di avere detto di essere un’arrampicatrice sociale. Il video gira ovunque”.

Assolutamente vergognoso,ancora di più il fatto che nessuno l'abbia ripresa,le hanno permesso di insultarla,di farle il verso e di deriderla,quando noi tutti sappiamo la verità perché abbiamo i video. Che schifo. pic.twitter.com/TLjmGv6q5U — Jessica (@JeyPelizon) January 24, 2023

“Nikita – spiega Jessica Pelizon – ha solo riportato una frase che lei si era detta da sola. Hanno fatto una puntata accusando Nikita, è venuta la madre di Sarah a sgridarla, è stata offesa anche dopo la diretta e poi quelle parole se le era dette da sola. Inoltre, c’è chi ha insinuato faccia uso di sostanze. Viene bullizzata dall’harem: Oriana, Giaele, Sarah e Luca. In puntata, quando i montaggi non raccontano le cose per intero, viene attaccata e non ha modo di difendersi. Nel caso di Sarah, è stata umiliata di fronte a tutti anche se non aveva torto. Nella pec abbiamo chiesto che questi episodi fossero mostrati a Nikita ma non c’è stata risposta”.

